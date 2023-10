Attacke auf Jugendliche in Regionalzug nach München ‒ Couragierter Fahrgast schreitet ein

Von: Jonas Hönle

Nach einer Attacke auf Jugendliche in einem Regionalzug nach München sucht die Polizei die unbekannten Täter und bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolbild) © Bundespolizei

Zwei unbekannte Täter griffen drei Jugendliche in einem Regionalzug von Miesbach nach München an. Die unbekannte Täter flüchteten an der Station Siemenswerke.

München ‒ Zwei bislang unbekannte Täter attackierten drei Jugendliche in einem Regionalzug nach München, wobei sie einen 17-Jährigen zu Boden schlugen und dann traten. Die Polizei sucht die Männer, die an der Haltestelle Siemenswerke ausstiegen und bittet Zeugen um Hinweise.

Unbekannte Täter attackieren Jugendliche im Regionalzug von Miesbach nach München

Ein Anrufer meldete der Bundespolizei am Dienstag, gegen 14.40 Uhr, einen gewalttätigen Streit nach dem Halt in Holzkirchen zwischen mehreren Beteiligten in der Bayerischen Regio Bahn RB55 von Schliersee nach München.

Nach den ersten Ermittlungen gerieten dort zwei Unbekannte mit drei Jugendlichen aus Bruckmühl zuerst in eine verbale Auseinandersetzung. Diese eskalierte und die Männer verletzten einen 17-Jährigen durch Schläge, und als er am Boden lag durch Tritte.

Er erlitt oberflächliche Schürfwunden sowie Prellungen am Kopf und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Münchner Klinik verbracht, die er am frühen Abend bereits wieder verlassen konnte. Auch die beiden Begleiter (16 und 18 Jahre alt) wurden tätlich angegriffen, erlitten jedoch keine sichtbaren Verletzungen.

Fahrgast schreiten bei Attacke im RB55 ein - Täter flüchten an Station München-Siemenswerke

Ein Mann aus Rasting schritt couragiert ein und die Angreifer begaben sich daraufhin in den vorderen Zugteil. Ein weiterer Fahrgast konnte die Jugendlichen beruhigen.

Die beiden Täter flüchteten an der Station München-Siemenswerke, eine eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion München hat die weiteren Ermittlungen, auch zum Auffinden der beiden unbekannten Täter, übernommen. Die beiden Gesuchten stiegen wie die Angegriffenen am Bahnhof Miesbach der RB55 zu.

Jugendliche in Regionalzug verletzt - Polizei sucht Zeugen

Der Regionalzug war am Nachmittag gut ausgelastet, so dass die Attacke stark öffentlichkeitswirksam war.

Wer sachdienliche Hinweise zur Tat (und noch nicht von der Bundespolizei kontaktiert wurde) oder zu den beiden Gesuchten machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 089/515550-1111 bei der Bundespolizeiinspektion München zu melden.

