Attacke wegen gestohlener Jacke in München ‒ Mann schlägt Frau zu Boden und wirft mit Glas-Flasche nach ihr

Versuchten Raub, Beleidigung und Schläge

Im Alten Botanische Garten in München kam es wegen einer gestohlenen Jacke zu einer Attacke auf eine Frau.

Im Alten Botanischen Garten in München schlug ein Mann auf eine Frau ein, beleidigte sie und warf mit einer Flasche nach ihr. Grund für die Attacke ist eine Jacke.

München / Altstadt ‒ Im Streit um eine angeblich gestohlene Jacke in München, kam es zu einer Attacke eines Mannes auf eine Frau. Der Verdächtige wird am Montag dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Attacke wegen gestohlener Jacke im Alten Botanischen Garten in München

Bei einem Treffen der beide Obdachlosen in der Münchner Innenstadt am Freitag, soll der Mann (28) die Jacke der Frau (27) an sich genommen haben, berichtet die Polizei.

Am späten Samstagnachmittag sah die 27-Jährige den Mann im Alten Botanischen Garten mit ihrer Jacke. Als der 28-Jährige diese auf einer Wiese ablegte, nahm die Frau sie wieder an sich.

Daraufhin wollte der Mann ihr die Jacke gewaltsam entreißen, was ihm aufgrund der Gegenwehr der Frau nicht gelang. Anschließend schlug er mehrfach auf sie ein und beleidigte sie. Außerdem warf er eine Glas-Flasche nach ihr, traf jedoch nicht.

Münchner Polizei nimmt Verdächtigen nach versuchten Raub, Beleidigung und Schlägen auf Frau fest

Als der 28-Jährige die Flucht ergriff, alarmierte die Frau den Notruf 110. Die Polizei konnte den Verdächtigen in der Nähe des Hauptbahnhofes festnehmen.

Er wurde wegen eines versuchten Raubes, einer gefährlichen Körperverletzung und einer Beleidigung angezeigt.

