Nach Attacke und Raubdelikt in Münchner S-Bahn – Polizei startet Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

Die Polizei sucht einen unbekannten Täter nach einer Attacke in einer Münchner S-Bahn per Öffentlichkeitsfahndung. (Symbolbild) © Bundespolizei

Ein unbekannter Täter schlug einem Mann in der Münchner S-Bahn ins Gesicht und forderte Geld. Die Polizei sucht ihn nun per Öffentlichkeitsfahndung.

München – Nach einem Raubdelikt in einer Münchner S-Bahn startet die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung mit Foto nach dem Täter. Der Gesuchte attackierte einen Mann und forderte Geld.

Attacke in Münchner S-Bahn - Polizei startet Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt

Der 29-Jährige stieg in der Nacht vom 15. Juli auf den 16. Juli 2023, gegen 01.40 Uhr am Ostbahnhof in eine S-Bahn Richtung Ebersberg, berichtet die Polizei.

Dort traf er auf einen unbekannten Mann, der sich zunächst bei einem anderen Fahrgast nach der Fahrtrichtung des Zuges erkundigte.

Der 29-Jährige wollte dem Unbekannten helfen, da es bei dem Gespräch zu Verständigungsproblemen kam. Dieser packte den Mann aus dem Landkreis Ebersberg jedoch am Hemd und schlug ihm zweimal ins Gesicht. Außerdem forderte er noch Bargeld.

Mann stieg am Ostbahnhof in S-Bahn und trifft auf Täter - Polizei sucht Unbekannten per Foto

Nachdem der Mann den Angreifer wegschieben konnte, ließ dieser ihn in Ruhe und es kam zu keiner weiteren Auseinandersetzung. Der Unbekannte verließ im Anschluss die S-Bahn.

Das Münchner Kommissariat für Raubdelikte übernahm die Ermittlungen in diesem Fall und beantragte zwischenzeitlich bei der Staatsanwaltschaft München I einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung. Dieser wurde nun durch das Amtsgericht München erlassen.

Das Foto zur Fahndung und die bekannten Informationen zum Täter und hat die Polizei auf ihrer Website veröffentlicht.

Zeugenaufruf der Polizei München Wer kennt diesen Mann bzw. kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort geben? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

