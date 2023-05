Nach Streit mit Jugendlichen in Münchner S-Bahn ‒ Unbekannter schlägt 20-Jährigen zu Boden und Schneidezahn aus

Von: Jonas Hönle

Nach einem Streit in einer S-Bahn mit Jugendlichen, schlug ein Unbekannter einem 20-jährigen Mann am Ostbahnhof München einen Schneidezahn aus. (Symbolbild) © Markus Götzfried

Ein Jugendlicher spuckte in einer S-Bahn auf den Boden, es entbrannte ein Streit mit einem 20-Jährigen. Am Ostbahnhof schlug ein Unbeteiligter auf den Mann ein.

München ‒ Nachdem ein Jugendlicher in einer S-Bahn nach München auf den Boden spuckte, kam es zu einem Streit mit einem 20-Jährigen.

Am Ostbahnhof setzte sich die Auseinandersetzung fort, als plötzlich ein unbeteiligter Unbekannter dem Mann mit der Faust ins Gesicht schlug. Der 20-Jährige erlitt durch die Attacke Verletzungen, verlor einen Schneidezahn und sackte benommen zu Boden.

Ersten Ermittlungen der Bundespolizei zufolge war eine etwa achtköpfige Gruppe Jugendlicher am Sonntagabend in Grafing Bahnhof in die S-Bahn S6 nach München gestiegen.

Ein 14-Jähriger aus Laim hatte dabei neben anderen Reisenden auf den Boden gespuckt. Mehrere Reisende prangerten das Verhalten lautstark an.

Dabei kam es insbesondere mit einem 20-Jährigen aus Edling zu einem heftigen Streit, bei dem der Jugendliche Bedrohungen und Beleidigungen äußerte.

Laut Polizei-Angaben beruhigte sich die Situation währen der Fahrt, bevor es beim Ausstieg am Ostbahnhof erneut zu einer verbalen Auseinandersetzungen kam. Dabei umzingelte die Gruppe Jugendlicher den 20-Jährigen und der 14-Jährige bedrohte, beleidigte und bespuckte ihn.

Plötzlich mischte sich ein zunächst Unbeteiligter, der offensichtlich nicht zu der Gruppe gehörte, ein und schlug dem Edlinger unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, berichtet die Bundespolizei.

Der 20-Jährige prallte daraufhin mit dem Kopf gegen die S-Bahn und sackte sichtlich benommen zu Boden. Dann entfernte sich die Gruppe, während sich Reisende um den Verletzten, der stark aus dem Mund blutete, kümmerten.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung stellte die Polizei mehrere Jugendliche der Gruppe, darunter auch den 14-jährigen Laimer. Der unbekannte Täter, der den Edlinger am Bahnsteig niederstreckte und erheblich verletzte, befand sich jedoch nicht mehr vor Ort.

Der 20-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kinn. Zudem war ein Schneidezahn abgebrochen und ein weiterer lose. Wegen starker Schmerzen transportierte der Rettungsdienst ihn in ein Krankenhaus. Weitere Angaben zu den Verletzungen liegen bislang nicht vor.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung, Beleidung und Bedrohung sowie zum genauen Tathergang. Dafür werden auch Videoaufzeichnungen der S-Bahn bzw. vom Bahnsteig ausgewertet.

Der 14-Jährige ist bereits mit einem Raubdelikt polizeilich in Erscheinung getreten.

