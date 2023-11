Attacke auf Polizisten nach Streit im Hauptbahnhof München ‒ Haft-Notiz gegen Mann nicht aus System gelöscht

Ein Mann attackierte die Polizei auf der Wache im Hauptbahnhof München. (Symbolbild) © Bundespolizei

Der Mann hatte seine Geldstrafe bereits beglichen, die Haft-Notiz lag aber noch vor. Er war der Polizei bereits bekannt und lag mit fünf Personalien im System vor.

München / Isarvorstadt ‒ Ein Mann attackierte Beamte auf der Wache der Bundespolizei im Hauptbahnhof München. Die Polizisten nahmen den 42-Jährigen nach einem Streit fest, da eine Haft-Notiz gegen ihn vorlag. Die Fahndung galt jedoch nicht mehr, sondern wurde nur noch nicht aus dem System gelöscht.

Haft-Notiz noch im System - Mann attackiert Polizei auf Wache im Hauptbahnhof München

Der Ungar ohne Wohnsitz in Deutschland wurde vom Amtsgericht München zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.785 Euro verurteilt worden, ersatzweise sollte er für 119 Tage in Haft.

Als die Polizisten ihn in der Nacht auf Samstag nach einem Streit im Zwischengeschoss des Münchner Hauptbahnhofes mit auf die Wache nahmen, wurde er laut Bundespolizei immer aggressiver.

Auf dem Weg zur Durchsuchung in die Gewahrsamsräume attackierte er unvermittelt die Beamten, die jedoch unverletzt blieben.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass der Wohnsitzlose seine Geldstrafe bereits beglichen hatte, die Ausschreibung bislang jedoch noch nicht gelöscht worden war.

Die Staatsanwaltschaft München I ordnete wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eine Sicherheitsleistung in Höhe von 170 € an. Nach Begleichung der Summe und Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten konnte der mit 1,9 Promille Alkoholisierte die Wache freien Fußes verlassen.

Mann der Polizei bereits bekannt - Fünf Personalien liegen im System vor

Der ungarische Staatsangehörige war laut Bundespolizei im Oktober 2011 erstmals nach Deutschland eingereist. Ermittlungen ergaben, dass er mit fünf verschiedenen Personalien in polizeilichen Systemen einliegt.

Zurückliegend war er unter anderem mit tätlichen Angriffen gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Erschleichen von Leistungen polizeilich in Erscheinung getreten.

Die Polizei am Hauptbahnhof München rückte zuerst wegen der Attacke mit einer Wodkaflasche aus. Später musste sie den Verdächtige noch einmal festnehmen.

