Plötzliche Attacke und rassistische Beleidigungen in Münchner S-Bahn – Seniorin greift Frau von hinten an

In einer Münchner S-Bahn attackierte eine Seniorin plötzlich eine Frau und beleidigte sie rassistisch. (Symbolbild) © dpa

Die Bundespolizei ermittelt nach einer Attacke in der Münchner S-Bahn, bei der eine Seniorin eine Frau von hinten angriff und rassistisch beleidigte.

München / Moosach – Weihnachten steht vor der Tür, doch eine 73-jährige Frau hat offenbar die Nächstenliebe komplett vergessen. Die Österreicherin attackierte und beleidigte eine Chinesin in der Münchner S-Bahn.

Plötzliche Attacke in der Münchner S-Bahn - Seniorin beleidigt Frau rassistisch

Die Bundespolizei wurde am Montagmorgen wegen dem Gewaltdelikt zum Bahnhof Moosach gerufen. Die ältere Dame griff in einer S-Bahn grundlos und ohne Vorwarnung eine 31-jährige Frau von hinten an und schlug ihr gegen den Hinterkopf.

Anschließend beleidigte die Seniorin die attackierte Frau, unter anderem mit rassistischen Aussagen.

Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung - Mann verhindert Flucht der Angreiferin

Nach der Attacke wollte die Angreiferin in Moosach aus der S-Bahn fliehen, doch ein 48-jähriger Mann aus Köln verhinderte dies. Er stellte sich ihr in den Weg, worauf die Aggressorin wild um sich schlug. Dabei traf sie den Kölner auch mit der Faust im Gesicht.

Laut Bundespolizei erlitt keiner der Beteiligten sichtbare Verletzungen. Gegen die Seniorin wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet.

