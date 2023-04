Attacke auf Sanitäterin am Ostbahnhof München ‒ Betrunkener Mann mit Kopfwunde rastet aus

Von: Jonas Hönle

Ein betrunkener Mann mit Kopfwunde attackierte eine Sanitäterin am Ostbahnhof München. (Symbolbild) © dpa/Rene Ruprecht

Die Rettungskräfte rückten wegen einem Mann mit einer Platzwunde am Kopf zum Ostbahnhof München aus. Bei der Versorgung kam es dann zu dem Angriff.

München / Haidhausen ‒ Ein betrunkener Mann attackierte am Ostbahnhof München eine Sanitäterin und Beamte der Bundespolizei. Die Rettungskräfte rückte aus, da der 52-Jährige mit einer Platzwunde am Kopf verletzt war.

Attacke auf Sanitäterin am Ostbahnhof München durch Mann mit Kopfwunde

Als die alarmierte Rettungskräfte ihn am Freitag, gegen 01.30 Uhr, versorgten und auf einer Krankentrage in eine Klinik bringen wollten, löste er den Gurt der Trage und trat unvermittelt nach einer 26-jährigen Rettungssanitäterin. Laut Bundespolizei verletzte er sie dadurch an der Hand.

Die anwesenden Polizisten schritten bei der Attacke ein und überwältigten den 52-Jährigen.

Während die Polizei den mit 2,68 Promille Alkoholisierten zur Wache brachten, beleidigte er diese und wehrte sich gegen die Mitnahmen. Der Mann wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I bis 10 Uhr am Morgen in Schutzgewahrsam genommen.

Während die Beamten nicht verletzt wurden und ihren Dienst fortsetzten, verspürte die Sanitäterin Schmerzen im Arm.

Woher die Kopfverletzung des Mannes stammte, ist bisher noch nicht bekannt.

