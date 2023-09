Attacke im Wiesn-Zelt ‒ Münchnerin auf dem Weg zur Toilette geschlagen

Von: Jonas Hönle

Eine Münchnerin auf in einem Wiesn-Zelt auf dem Weg zur Toilette geschlagen. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Eine Münchnerin wurde auf der Wiesn in einem Zelt angegriffen, als sie auf dem Weg zur Toilette war. Sie stellte einen Mann zur Rede, der sie anrempelte.

München ‒ Die Münchner Polizei ermittelt gegen zwei Männer wegen Körperverletzung auf der Wiesn.

Ein 53-jähriger Besucher rempelte eine 25-jährige Münchnerin am späten Dienstagabend an, als diese in einem Zelt auf dem Weg zur Toilette war. Als die Frau dem Mann aus Baden-Württemberg zur Rede stellte, schlug dieser ihr ins Gesicht.

Laut Polizei schlug der Begleiter der Angegriffenen, ein 28-jähriger Münchner, dem 53-Jährigen daraufhin ebenfalls ins Gesicht.

Der Mann erlitt dabei Verletzungen im Gesicht und musste vom Rettungsdienst ärztlich behandelt werden. Die 25-Jährige wurde ebenfalls im Gesicht verletzt, musste allerdings nicht ärztlich behandelt werden.

Die Polizei zeigte die Schläger wegen Körperverletzung an und entließ sie anschließend vor Ort.

Appell der Münchner Polizei Die Münchner Polizei appelliert an das Verantwortungsbewusstsein aller Besucherinnen und Besucher. „Achten Sie aufeinander, lassen Sie sich nicht in Auseinandersetzungen verwickeln und folgen Sie unbedingt den Anweisungen des Sicherheitspersonals und der Polizei!“

