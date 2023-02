Schön, nachhaltig und inklusiv

Auftaktveranstaltung von „Creating NEBourhoods Together“ in Neuperlach

+ © Klaus Leidor Welche Möglichkeiten es für den Stadtteil Neuperlach gibt und wie Interessierte aktiv mitwirken können, darum geht es bei dem Projekt „Creating NEBourhoods Together“. © Klaus Leidor

Neuperlach wird mit dem Projekt „Creating NEBourhoods Together“ von der EU gefördert, um ein klimafreundliches, inklusives und schönes Leben und Arbeiten im Stadtteil zu sichern. Am 16. Februar findet der Auftakt des Projekts im Community Kitchen statt.

Neuperlach – Neuperlach soll mit und für die Bürger zu einem zukunftsfähigen, nachhaltigen, integrativen und schönen Stadtteil gemacht werden. Dabei geht es um den öffentlichen Raum, attraktives Wohnen, Energiegemeinschaften, lokale Mobilität, die ebenso im Fokus stehen sollen wie Jugendkultur, Ernährung, Artenvielfalt und Zirkularität.



Am Donnerstag, 16. Februar, von 19 bis 21.30 Uhr stellt sich das Projekt „Creating NEBourhoods Together“ im Community Kitchen in Neuperlach an der Fritz-Schäffer-Straße 9 vor (vor 18.30 Uhr ist kein Einlass möglich). Zusammen mit dem Bezirksausschuss sind die Bevölkerung, Vereine und Organisationen und alle, denen die Zukunft Neuperlachs am Herzen liegt, eingeladen, in die Community Kitchen zu kommen. Bei der Veranstaltung soll gezeigt werden, welche Möglichkeiten das Projekt für den Stadtteil eröffnet und wie Engagierte und Interessierte aktiv mitwirken können. Es sollen in und für Neuperlach Ideen entwickelt werden, Start-ups gegründet und Projekte umgesetzt werden, um die Lebensqualität zu verbessern, den Alltag zu erleichtern und zum Klimaschutz beizutragen.

NEBourhoods möchte Brücken zwischen Bürgerschaft, Forschung, Wirtschaft, Stadtverwaltung, Kultur und Kreativität schlagen, um gemeinsam Neuperlach zu einem zukunftsfähigen Stadtteil zu machen. Das Projekt „Creating NEBourhoods Together – Neuperlach“ wird als eines von sechs Leuchtturmprojekten zum Neuen Europäischen Bauhaus (NEB) mit rund fünf Millionen Euro von der EU gefördert.



NEBourhoods arbeitet im „Handlungsraum 6 Neuperlach“, der mit rund 1100 Hektar auch angrenzende Stadtquartiere umfasst. Handlungsräume sind Schwerpunktgebiete der Münchner Stadtentwicklung. Im Norden und im Zentrum Neuperlachs wurden rund 200 Hektar als Sanierungsgebiete der Städtebauförderung ausgewiesen. Für Handlungsraum und Stadtsanierung wurden Konzepte unter Beteiligung der Öffentlichkeit erstellt und im Januar 2022 vom Münchner Stadtrat beschlossen. Das Projekt NEBourhoods vertieft und ergänzt die bisher geplanten Maßnahmen.

Sylvia Pintarits koordiniert das Projekt. Sie ist per E-Mail an nebourhoods@muenchen.de zu erreichen.