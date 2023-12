Irrtum einer älteren Frau: Aufzug am Stachus bleibt stecken – Feuerwehr muss Erwachsene und Kleinkind befreien

Drucken Teilen

Zwei Erwachsene und ein Kleinkind blieben aufgrund eine Irrtums einen älteren Frau im Aufzug am Stachus stecken. © Bundespolizei

Eine ältere Frau löste den Alarm am Stachus aus und Erwachsene und ein Kleinkind blieben im Fahrstuhl stecken. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

München – Zwei Erwachsene und ein Kleinkind blieben in einem Aufzug am Stachus stecken. Grund für die Notlage war wohl ein Irrtum einer älteren Frau, die den Alarm auslöste und anschließend verschwand.

Münchner Feuerwehr im Einsatz - Erwachsene und Kleinkind bleiben in Aufzug am Stachus stecken

Die Feuerwehr wurde am Montagnachmittag über die eingeschlossenen Personen in dem Fahrstuhl an der S-Bahn-Station Stachus informiert. Die Einsatzkräfte rückten sofort aus und konnten sie aus ihrer misslichen Lage befreien.

Laut Bundespolizei zeigen Videos, wie eine bislang unbekannte Frau mit ihrem offenbar gehbehinderten Begleiter den Aufzug nutzen wollte. Dabei drückte sie anstelle des Rufknopfes den darüber liegenden Notrufknopf. Anschließend entfernten sie sich vom Ort des Geschehens.

Ältere Dame löst Alarm durch Irrtum aus - Polizei nimmt Ermittlungen auf

Die Feuerwehr konnten den Alarm zurücksetzen, der Fahrstuhl war zunächst jedoch aufgrund nicht ausgeschlossener Sicherheitslücken nicht betriebsbereit und kann erst nach Prüfung durch die DB AG wieder in Betrieb genommen werden.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Missbrauch von Notrufen eingeleitet.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.