Sperrung auf der S-Bahn Stammstrecke in München während den Sommerferien ‒ so fahren die Züge

Von: Jonas Hönle

In den Sommerferien kommt es zu einer Sperrung auf der S-bahn-Stammstrecke in München. (Symbolfoto) © dpa/Lino Mirgeler

Im August kommt es zu einer Sperrung auf der Stammstrecke der S-Bahn in München. Vom Hauptbahnhof wird in eine Richtung ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

München ‒ Bei der S-Bahn in München kommt es in den Sommerferien zu einer Sperrung auf der Stammstrecke. Wegen der Erneuerung einer Weiche am Isartor und Bauarbeiten zur zweiten Stammstecke fahren von Freitag, 11. August (22:30 Uhr) durchgehend bis Montag, 21. August 2023 (4:40 Uhr) keine Züge zwischen Ostbahnhof und Pasing.

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, wird zwischen Pasing und Hauptbahnhof ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Zwischen Hauptbahnhof und Ostbahnhof müssen Fahrgäste auf andere öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen.

S1 : S-Bahnen in/aus Richtung Freising/Flughafen beginnen/enden am Hauptbahnhof Gl. 20-26 und fahren von/bis Moosach ohne Halt, teilweise beginnen/enden die Züge in Feldmoching.

: S-Bahnen in/aus Richtung Freising/Flughafen beginnen/enden am Hauptbahnhof Gl. 20-26 und fahren von/bis Moosach ohne Halt, teilweise beginnen/enden die Züge in Feldmoching. S2 : S-Bahnen in/aus Richtung Erding beginnen/enden am Ostbahnhof bzw. am Leuchtenbergring.

: S-Bahnen in/aus Richtung Erding beginnen/enden am Ostbahnhof bzw. am Leuchtenbergring. S2 : S-Bahnen in/aus Richtung Petershausen beginnen/enden am Heimeranplatz Gleis 11und fahren von/bis Obermenzing ohne Halt im 30-Minuten-Takt.

: S-Bahnen in/aus Richtung Petershausen beginnen/enden am Heimeranplatz Gleis 11und fahren von/bis Obermenzing ohne Halt im 30-Minuten-Takt. S2 : S-Bahnen in/aus Richtung Altomünster fahren zwischen Dachau und Altomünster nach Fahrplan.

: S-Bahnen in/aus Richtung Altomünster fahren zwischen Dachau und Altomünster nach Fahrplan. S3 : S-Bahnen in/aus Richtung Holzkirchen beginnen/enden am Ostbahnhof Gleis 3/4.

: S-Bahnen in/aus Richtung Holzkirchen beginnen/enden am Ostbahnhof Gleis 3/4. S3 : S-Bahnen in/aus Richtung Mammendorf beginnen/enden in Pasing.

: S-Bahnen in/aus Richtung Mammendorf beginnen/enden in Pasing. S4 : S-Bahnen in/aus Richtung Geltendorf beginnen/enden am Hauptbahnhof Gleis 27-36 und fahren von/bis Pasing ohne Halt.

: S-Bahnen in/aus Richtung Geltendorf beginnen/enden am Hauptbahnhof Gleis 27-36 und fahren von/bis Pasing ohne Halt. S4 : S-Bahnen in/aus Richtung Trudering/Haar fallen am Wochenende und am 15.8. zwischen Pasing und Trudering/Haar aus.

: S-Bahnen in/aus Richtung Trudering/Haar fallen am Wochenende und am 15.8. zwischen Pasing und Trudering/Haar aus. S4 : S-Bahnen in/aus Richtung Trudering/Haar beginnen/enden am 14.8. und 16.-18.8. am Ostbahnhof und fallen zwischen Ostbahnhof und Pasing aus.

: S-Bahnen in/aus Richtung Trudering/Haar beginnen/enden am 14.8. und 16.-18.8. am Ostbahnhof und fallen zwischen Ostbahnhof und Pasing aus. S6 : S-Bahnen in/aus Richtung Ebersberg beginnen/enden am Ostbahnhof bzw. am Leuchtenbergring.

: S-Bahnen in/aus Richtung Ebersberg beginnen/enden am Ostbahnhof bzw. am Leuchtenbergring. S6 : S-Bahnen in/aus Richtung Tutzing beginnen/enden in Pasing.

: S-Bahnen in/aus Richtung Tutzing beginnen/enden in Pasing. S7 : S-Bahnen in/aus Richtung Wolfratshausen beginnen/enden an der Hackerbrücke.

: S-Bahnen in/aus Richtung Wolfratshausen beginnen/enden an der Hackerbrücke. S7 : S-Bahnen in/aus Richtung Kreuzstraße beginnen/enden am Wochenende und 15.8. in Giesing bzw. in Perlach.

: S-Bahnen in/aus Richtung Kreuzstraße beginnen/enden am Wochenende und 15.8. in Giesing bzw. in Perlach. S7 : S-Bahnen in/aus Richtung Kreuzstraße beginnen/enden am 14.8. und 16.-18.8. am Ostbahnhof.

: S-Bahnen in/aus Richtung Kreuzstraße beginnen/enden am 14.8. und 16.-18.8. am Ostbahnhof. S8 : S-Bahnen in/aus Richtung Herrsching beginnen/enden in Pasing.

: S-Bahnen in/aus Richtung Herrsching beginnen/enden in Pasing. S8: S-Bahnen in/aus Richtung Flughafen/Airport beginnen/enden am Hauptbahnhof Gleis 5-10 und fahren von/bis Ostbahnhof ohne Halt, kein Halt am Leuchtenbergring.

