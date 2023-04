Ist „Ausländerbehörde“ noch zeitgemäß? Rathaus-Fraktion in München will Namen ändern

Von: Jonas Hönle

Die Rathaus-Fraktion SPD/Volt will den Namen der Ausländerbehörde in München ändern. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Bremen, Rostock und Berlin haben es schon gemacht, nun soll auch München die Ausländerbehörde umbenennen. Warum eine Rathaus-Fraktion das fordert...

München ‒ Ist der Name „Ausländerbehörde“ noch zeitgemäß und angemessen? Die SPD/Volt-Fraktion im Stadtrat von München sieht das nicht so und will das Amt umbenennen.

Ausländerbehörde in München - Rathaus-Fraktion SPD/Volt will Namen ändern

Die Bezeichnung „Ausländer“ sei ein der heutigen Zeit in einem richtigen Kontext zu verstehen, heißt es dem Antrag der Rathaus-Fraktion. Er würde oft unreflektiert verwendet und es entstünden Missverständnisse.

Ursprünglich seien damit Menschen gemeint, die nicht dauerhaft in Deutschland leben. Durch den Verweis auf das Ausland suggeriert die Bezeichnung „Ausländerbehörde“, dass die Personen nicht gleichermaßen zu Deutschland gehören, obwohl viele das Herkunftsland ihrer Eltern oder Großeltern kaum oder gar nicht kennen, heißt es von der SPD/Volt-Fraktion.

Bereits viele Städte wie Bremen und Rostock hätten die Behörde zum Migrationsamt umbenannt. Auch Berlin habe eine Umbenennung zum Landesamt für Einwanderung vorgenommen.

Die Bezeichnung, „Ausländerbehörde‘“ ist nicht mehr modern und hat einen negativen Beigeschmack. (...)Wir finden, dass eine Umbenennung ein wichtiger Schritt ist, Betroffene noch besser zu integrieren und somit ein positives Signal auszusenden.“

Ausländerbehörde in München Die Ausländerbehörde in München bearbeitet Anträge zu Themen wie Flucht und Asyl, Arbeiten in Deutschland, Aufenthalt und Einbürgerung aber auch Ausbildung und Auslandsjahre. Zudem bietet das Amt Angebote zur Integration.

