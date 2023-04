Auto auf Münchner Kreuzung komplett in Flammen ‒ Feuerwehr kann Totalschaden nicht mehr verhindern

Plötzlicher Brand

Auf einer Kreuzung an der Heidemannstraße in München geriet ein Auto plötzlich in Brand. Beim Feuerwehr-Einsatz kam es zu Verkehrsbehinderungen.

München / Freimann ‒ In München ist ein Auto auf einer Kreuzung plötzlich in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte zum Lösch-Einsatz aus, konnte einen Totalschaden aber nicht mehr verhindern.

Auto-Brand in München - Feuerwehr-Einsatz auf Kreuzung in Freimann

Der Fahrer bemerkte das Feuer in seinem Citroen am Montagnachmittag auf der Kreuzung Heidemannstraße und Lützelsteiner Straße, berichtet die Feuerwehr.

Der Mann blieb sofort stehen und verließ sein Auto. Ein Passant bemerkte den Brand und alarmierte den Notruf 112. Als die Feuerwehr kurze Zeit später eintraf, stand das Fahrzeug bereits komplett in Flammen.

Obwohl die Einsatzkräfte den Citroen zügig mit einem Schaum-Wassergemisch löschten, konnten sie einen Totalschaden nicht mehr verhindern. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

+ Die Feuerwehr löscht das Auto auf der Kreuzung. © Berufsfeuerwehr München

Während des Einsatzes kam es an der Kreuzung in Freimann zu Verkehrsbehinderungen. Die Brandursache ist laut Feuerwehr noch unklar.

