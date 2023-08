Auto erfasst auf Kreillerstraße Fußgängerin

Von: Andreas Schwarzbauer

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwoch in Berg am Laim gekommen. (Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Münchnerin will in Berg am Laim die Kreillerstraße überqueren. Der Fahrer eines VW kann nicht rechtzeitig bremsen und erfasst die Frau. Sie wird schwer verletzt

Eine Fußgängerin ist auf der Kreillerstraße in Berg am Laim schwer verletzt worden. Die 22-jährige Münchnerin wollte am Mittwoch gegen 22:45 Uhr auf Höhe der Hausnummer 211 an einer Ampel, die aber außer Betrieb war, die Fahrbahn überqueren. Dabei erfasste sie der VW eines 40-Jährigen, der in Richtung der Wasserburger Landstraße unterwegs war.

Unfall in Berg am Laim: Fußgängerin mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht

Die 22-Jährige wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Wagen einstand ein Sachschaden in Höhe von tausend Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

