Auto geht in München komplett in Flammen auf ‒ Grund für den Totalschaden ist eine Matratze

Wegen einer Matratze ist ein Auto in München in Flammen aufgegangen - Totalschaden. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Aus Rauch entwickelten sich Flammen. Die Feuerwehr München rückte zum Einsatz aus, da ein Auto aufgrund einer Matratze komplett in Brand geriet.

München / Am Westkreuz ‒ Ein Auto geriet bei der Fahrt in München in Brand, da eine Matratze unter dem Fahrzeug klemmte. Die Feuerwehr konnte die Flammen zwar schnell löschen, es entstand dennoch ein Totalschaden.

Ein 41-Jähriger befand sich am Dienstag, gegen 8.45 Uhr, auf dem Nachhauseweg, als Passanten ihn auf Rauch aus seinem Hyundai aufmerksam machten. Der Mann stoppte an der Limesstraße gegenüber einer Kfz-Werkstatt und die Mitarbeiter eilten ihm sofort zu Hilfe.

Laut Feuerwehr stellten sie fest, dass eine Matratze nahe des heißen Auspuffs klemmte und den Rauch verursachte. Mit vereinten Kräften versuchten die Anwesenden sie hervorzuholen.

Der Versuch scheiterte jedoch und die Matratze ging in Flammen auf. Ein Mitarbeiter der Kfz-Werkstatt rief daraufhin die Feuerwehr.

Feuerwehr-Einsatz an Kfz-Werkstatt an der Limesstraße

Als die Einsatzkräfte kurze Zeit später eintrafen, stand der Hyundai bereits komplett in Brand. Es entstand ein Totalschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Während des Einsatzes kam es im betroffenen Bereich zu einer Verkehrsbehinderung.

