Große Radldemo zum Königsplatz ‒ Autobahn in München für ADFC-Radsternfahrt gesperrt

Von: Jonas Hönle

Die Radl-Sternfahrt des ADFC zum Königsplatz in München findet am Sonntag, den 23. April, statt. © Tobias Hase

Eine Tour bei der Radsternfahrt des ADFC mit dem Ziel Königsplatz führt erstmals über eine Autobahn in München. Die Startpunkte, Zeiten und Strecken im Überblick...

München ‒ Der Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) veranstaltet am Sonntag, 23. April, wieder die große Radsternfahrt in München. Die Demonstration steht dieses Jahr im Zeichen des Volksbegehrens „Radentscheid Bayern“. Der Höhepunkt ist dabei die Fahrt über die für den Kfz-Verkehr gesperrte Autobahn A96 von Sendling bis Blumenau.

Autobahn in München gesperrt - Für ADFC-Radsternfahrt zum Königsplatz am Sonntag, 23. April

„Autobahnen sind das Symbol der deutschen Verkehrspolitik mit höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards: Breit, eben, sicher, kreuzungsfrei und durchgängig. Ganz selbstverständlich. So müssen auch Radwege sein. Das fordern wir mit dem Radgesetz“, sagt Andreas Schön, 1. Vorsitzender des ADFC München. In München und Bayern würden derzeit vielerorts vernünftige Radwege, Abstellflächen oder die Möglichkeit, das Rad mit in den ÖPNV zu nehmen, fehlen.

Mit der Fahrrad-Demo fordert der ADFC gemeinsam mit dem Bündnis „Radentscheid Bayern“ ein Radgesetz, das Verfahren, Standards und Zuständigkeiten so regelt, dass die Radverkehrsinfrastruktur landesweit zügig geplant und ausgebaut wird, heißt es in einer Mitteilung.

Die Sternfahrt hat elf Startpunkte in der Metropolregion und fünf in der Landeshauptstadt München, das Ziel ist jeweils der Königsplatz. Dort beginnt die Veranstaltung um 15 Uhr mit vielen Ständen, großer Bühne, Bands und Gästen.

Sternfahrt zum Königsplatz - Startpunkte, Zeiten und Strecken in München im Überblick

West-Route : Nymphenburg, Südliche Auffahrtsallee; Aufstellung ab 12:15 Uhr, Abfahrt ca. 12:45 Uhr; Länge ca. 25 km

: Nymphenburg, Südliche Auffahrtsallee; Aufstellung ab 12:15 Uhr, Abfahrt ca. 12:45 Uhr; Länge ca. 25 km Nord-Route : Studentenstadt, Park + Ride Parkplatz, Ungererstraße 214; Aufstellung ab 12:15, Abfahrt ca. 12:45 Uhr; Länge ca. 25 km

: Studentenstadt, Park + Ride Parkplatz, Ungererstraße 214; Aufstellung ab 12:15, Abfahrt ca. 12:45 Uhr; Länge ca. 25 km Ost-Route : Tassiloplatz, Welfenstraße 56; Aufstellung ab 12:00 Uhr, Abfahrt ca. 12:30 Uhr; Länge ca. 25 km

: Tassiloplatz, Welfenstraße 56; Aufstellung ab 12:00 Uhr, Abfahrt ca. 12:30 Uhr; Länge ca. 25 km Süd-Route : Sendlinger Park / Neuhofener Berg, B11 Höhe Zechstraße; Aufstellung ab 12:00 Uhr, Abfahrt ca. 12:30 Uhr; Länge ca. 25 km

: Sendlinger Park / Neuhofener Berg, B11 Höhe Zechstraße; Aufstellung ab 12:00 Uhr, Abfahrt ca. 12:30 Uhr; Länge ca. 25 km Familien- und Kinder-Route: Olympiapark, Wendehammer Winzerer Straße; Aufstellung ab 12:45 Uhr, Abfahrt ca. 13:15 Uhr; Länge ca. 6 km

Es starten elf weitere Demozüge in Augsburg, Herrsching, Weilheim, Geretsried, Petershausen, Neufahrn, Freising, Erding, Grafing, Rosenheim und Holzkirchen. © ADFC

Eine Übersicht über alle Routen mit Startpunkten und Zwischenhalten gibt es als Google Map. Bei Streckenführung und Zeitplanung können sich laut ADFC noch kurzfristige Änderungen ergeben. Die Teilnahme an der Sternfahrt ist kostenfrei und erfolgt auf eigene Verantwortung.

