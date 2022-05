Autofahrer landet in Pasing mit Wagen fast in der Würm

Von: Andreas Schwarzbauer

In Pasing durchbrach ein Autofahrer mit seinem Wagen einen Zaun und landete in einem Garten. © Robert Michael/dpa

In Pasing verlor ein 41-Jähriger die Kontrolle über sein Auto und landete in einen Garten. Er hatte Glück im Unglück

Pasing - Ein 41-Jähriger ist an der Pippinger Straße in Pasing mit seinem Auto in einen Garten gefahren und wäre beinahe in der Würm gelandet. Grund war laut Ermittlungen der Polizei ein allergischer Schock.

Pasing: Mann verliert Kontrolle über Auto und durchbricht Gartenzaun

Der Mann verlor am Samstag um 17.20 Uhr auf der Pippinger Straße die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Straße ab. Er durchbrach einen Gartenzaun und kam an einem Hindernis kurz vor der Würm, die an das Grundstück angrenzt, zum Stehen. Das teilten Polizei und Feuerwehr mit. Nach bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass ein Insektenstich einen allergischen Schock und Bewusstseinsstörungen bei dem Mann ausgelöst hat.

Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das Auto zog ein Rüstwagen der Feuerwehr mithilfe einer Seilwinde Richtung Straße, sodass ein Abschleppunternehmen das Fahrzeug bergen konnte.

