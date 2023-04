Banden-Mitglied aus Niederlanden gesteht in München ‒ Urteil nach Sprengung von Geldautomaten

Von: Kristina Beck

Teilen

Im Prozess um eine Automatensprengung aus dem Jahr 2018 gibt es ein Urteil. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa

Automatensprenger hochgenommen: Einem Niederländer (25) blüht eine langjährige Haftstrafe. Die Bande soll 5,2 Millionen Euro erbeutet haben.

München ‒ Gesprengte Automaten bestimmten in den letzten Jahren und Monaten immer häufiger die Nachrichten. Dass die Täter gefasst und bestraft werden, passiert hingegen eher selten. Doch heute wurde ein Mann aus den Niederlanden vor dem Landgericht München I verurteilt.

Nach seinem Geständnis kann der als Mitglied einer Bande von Geldautomaten-Sprengern angeklagte 25-Jährige mit einer Haftstrafe zwischen dreieinhalb und viereinhalb Jahren rechnen. Das berichtet die dpa am Dienstag.

Auf dieses Strafmaß, in das eine ältere Verurteilung einfließen soll, haben sich die Parteien laut dpa am Dienstag verständigt. Darüber hinaus soll der Haftbefehl aufgehoben werden, sodass der Niederländer nach seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft in München in seine Heimat zurückkehren kann, um dort die Haft zu verbüßen.

Mitglied von Automatensprenger-Bande in München zu Haftstrafe verurteilt

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, als Mitglied einer Bande aus Niederländern mit zumeist marokkanischen Wurzeln an der logistischen Vorbereitung der Sprengung eines Geldautomaten beteiligt gewesen zu sein. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Bande ‒ und mit ihr der Angeklagte ‒ extra aus den Niederlanden nach Bayern gekommen war, um dort Geldautomaten zu sprengen.

Bei dem folgenden Polizeieinsatz wurden im Herbst 2018 in Germering bei München drei Beamte des Spezialeinsatzkommandos verletzt und sechs Polizeifahrzeuge beschädigt. Konkret soll der damals 21-Jährige für die Anmietung von Autos zuständig gewesen sein, mit der Geldautomaten im Großraum München ausgespäht wurden. (Az: 4 Kls 385 Js 123633/20)

Hintergrund des Prozesses um Automatensprengung in Germering

So oft wie nie zuvor haben Kriminelle nach dpa-Angaben im vergangenen Jahr in Bayern Geldautomaten gesprengt, um an die Bargeldbestände zu kommen: 37 Mal schlugen sie allein 2022 zu.

Anfang Februar nahmen Fahnder eine aus den Niederlanden operierende Bande hoch, die bei 50 Sprengungen von Geldautomaten hauptsächlich in Bayern und Baden-Württemberg mehr als 5,2 Millionen Euro Beute gemacht haben soll.

Knapp jeder zehnte Geldautomat in Bayern ist nach einer Analyse des Landeskriminalamtes besonders gefährdet ‒ beispielsweise wenn er nah an einer Autobahn oder einer großen Bundesstraße liegt und damit gute Fluchtmöglichkeiten bietet.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.