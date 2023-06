Automatica und Laser: In München starten gleich zwei Messen ‒ eine sogar ein Jahr früher

In der Messe München starten die Laser und die Automatica. © Tobias Hase/dpa

In München finden die Messe Laser und Robotikmesse Automatica gleichzeitig statt. Auch ein Google-Start-Up zum Thema KI tritt erstmals in Europa auf.

München ‒ In München starten am heutigen Dienstag gleich zwei Messen - die Automatica und die Laser World of Photonics.

Die eigentlich erst im kommenden Jahr wieder anstehende Robotikmesse Automatica wurde um ein Jahr vorgezogen, um künftig zusammen mit der Laser stattzufinden, wie die Messe in Riem laut dpa mitteilte. Hintergrund ist, dass Laser im Automatisierungsbereich von der Sensorik bis zum Schweißen und Schneiden eine große Rolle spielen. Beide Messen laufen bis zum Freitag.

In München starten die Laser und Automatica in der Messe in Riem

Zur Automatica haben sich der Messe zufolge mehr als 600 Unternehmen angemeldet. Darunter Branchengrößen wie Kuka, ABB, Fanuc oder Siemens, wie Messechef Reinhard Pfeiffer berichtete.

Mit der zur Google-Mutter Alphabet gehörenden Intrinsic tritt zudem ein Start-up erstmals in Europa auf, das die Steuerung von Robotern mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) stark vereinfachen will.

Zur Laser und der dazugehörigen World of Quantum, bei der es um Quantencomputer geht, werden laut Messe 1300 Aussteller erwartet. Das wären in etwa so viele wie 2019 vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Damals waren rund 34.000 Besucher zur Fachmesse gekommen.

Die Geschäfte der deutschen Robotikbranche laufen derzeit gut. Angesichts voller Auftragsbücher und abnehmender Lieferschwierigkeiten prognostizierte der Fachverband VDMA Robotik + Automation im Vorfeld der Messe für dieses Jahr einen Umsatz von 16,2 Milliarden Euro. Das wären 1,1 Milliarden mehr als der aktuelle Rekord aus dem Jahr 2018.

