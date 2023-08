Betrunkener Bauarbeiter hantiert mit Axt in Münchner S-Bahn ‒ und verängstigt Fahrgäste

Von: Jonas Hönle

Teilen

Nachdem eine betrunkener Bauarbeiter in einer S-Bahn in München mit einer Axt hantierte, stoppte die Polizei den Zug am Heimeranplatz. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Bundespolizei stoppte eine S-Bahn in München, in der ein stark betrunkener Mann mit einer Axt hantierte. Bei ihm fanden sie auch eine Schere und ein Cuttermesser.

München / Westend ‒ Ein betrunkener Bauarbeiter hantierte in einer Münchner S-Bahn mit einer Axt und löste einen Polizei-Einsatz aus. Die Beamten stoppte den Zug am Heimeranplatz und stellten den Mann am Bahnsteig.

Mit Axt in S-Bahn: Betrunkener Bauarbeiter verängstigt Fahrgäste in München

Verängstigte Fahrgäste einer S7 alarmierten am Montagabend den Triebfahrzeugführer, als der 36-Jährige in der Bahn mit der Axt herumfuchtelte. Die Bundespolizei stoppte den Zug daraufhin am Heimeranplatz.

Am Bahnsteig konnten die Beamten den Mann und seinen ebenfalls angetrunkenen Begleiter aufgreifen und kontrollieren.

Dabei fanden sie in einer Sporttasche, die der mit 3,1 Promille alkoholisierten Bauarbeiter mit sich trug, eine Axt, eine Schere sowie ein Cuttermesser. Nach Befragung der Reisenden in der wartenden S-Bahn konnten jedoch keine strafrechtlichen Tathandlungen mit den Gegenständen festgestellt werden.

Einsatz am Heimeranplatz - Bundespolizei findet auch Schere und Cuttermesser

Beide Personen wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Bundespolizei-Wache am Hauptbahnhof gebracht.

Dort ergab ein Datenabgleich zwei Fahndungsnotierungen des arbeitslosen 36-Jährigen. Bei dem polizeibekannten und erheblich strafrechtlich vorbelasteten Mann wurde aufgrund der Alkoholisierung ein Schutzgewahrsam geprüft und bei seinem Begleiter die Identität geklärt; Axt, Schere und Cuttermesser wurden sichergestellt.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden beide Männer letztendlich von der Wache entlassen.

Bei dem Einsatz wurden keine Fahrgäste der S-Bahn und Beamten gefährdet. Es kam jedoch zu Verzögerungen im Betriebsablauf der Deutschen Bahn.

Ein Angreifer stach scheinbar grundlos einem Bahn-Reiniger am Hauptbahnhof München mit einem Messer in den Rücken und stellte sich selbst der Polizei.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.