Nach Bedrohung mit Axt wieder auf freien Fuß ‒ Mann attackiert Münchner erneut in seinem Zimmer

Ein Mann attackiert einen Münchner in seine Zimmer einer Unterkunft. Der Verdächtige bedrohte ihn schon vorher mit einer Axt. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Die Polizei München nahm einen Verdächtigen, der einen Mann in seinem Zimmer mit einer Axt bedrohte, erneut fest. Sein Opfer liegt diesmal im Krankenhaus.

München / Am Moosfeld ‒ Nachdem ein Mann einen Münchner am Montag in seinem Zimmer einer Unterkunft mit einer Axt bedrohte hatte, rückte die Polizei aus und nahm ihn fest. Nachdem der 46-jährige Verdächtige wieder auf freien Fuß kam, attackierte er den 50-Jährigen am Mittwoch erneut.

Nach Axt-Bedrohung - Mann attackiert Münchner erneut in Zimmer einer Unterkunft

Bei den ersten Ermittlungen am Anfang der Woche stellte sich heraus, dass der Streit zwischen den beiden Männern schon länger andauerte. Der 50-Jährige habe den 46-Jährigen zunächst bei sich wohnen lassen, forderte ihn aber auf, die Wohnung zu verlassen.

Daraufhin griff der Verdächtige zur Axt, bedrohte den Münchner und beschädigte Einrichtungsgegenstände in dessen Zimmer.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen einem Verstoß nach dem Waffengesetz, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch gegen den 46-Jährigen ein. Er wurde am drauffolgenden Tag durch einen Richter entlassen.

Verdächtiger wieder auf freiem Fuß - Opfer nach jüngster Attacke im Krankenhaus

Am Mittwoch erschien der 50-Jährige erneut bei der Polizei und teilte mit, dass sein Mitbewohner ihn erneut bedroht und attackiert hatte.

Laut Polizei wies der Münchner mehrere Hämatome sowie schwere Verletzungen an Hand und Beinen auf. Er musste deshalb vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und operiert werden.

Mehrere Polizeistreifen fuhren anschließend zur Unterkunft, in der sich der 46-Jährige noch aufhielt, und nahmen ihn erneut fest.

Im Zimmer des 50-Jährigen fanden die Beamten Beschädigungen sowie eine mögliche Tatwaffe vor.

Weitere Polizei-Ermittlungen wegen Körperverletzung und Bedrohung

Der 46-Jährige wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wird im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Gegen ihn wurden nun Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Bedrohung eingeleitet.

