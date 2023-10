Verkehrsanbindung Freiham und zusätzliches Baugebiet: „Wir schaffen das nicht mehr“

Von: Andreas Schwarzbauer

Zwischen Eichenauer Straße und Bahnlinie plant die Stadt nicht nur eine neue Erschließungsstraße für Freiham, sondern auch 1200 Wohnungen. © Andreas Schwarzbauer

Gegenwind für Umfahrungsstraße zwischen Aubinger Allee und Eichenauer Straße und zusätzliches Neubaugebiet mit 3100 Einwohner

Aubing - Unsaubere Arbeit, Konstruktionsfehler, programmiertes Chaos – so lauteten nur einige Vorwürfe an die Stadtverwaltung bei der vergangenen Sitzung des Aubinger Bezirksausschusses. Dort stellten das Planungs- und das Mobilitätsreferat ihre Vorschläge für das Gebiet zwischen Eichenauer Straße und Aubinger Allee vor, über die der Stadtrat im Februar abstimmen soll.

Zusätzliches Neubaugebiet mit bis zu 3100 Einwohnern zwischen Aubing und Freiham geplant

Zum einen soll auf der Fläche eine Umfahrungsstraße entstehen, die Freiham an Aubing anbindet. Darüber hinaus will die Stadt dort auf einer sogenannten Potenzialfläche zusätzlich 1200 Wohnungen für 3100 Menschen errichten. Viertelpolitiker und rund 150 anwesende Bürger konnten diesen Plänen wenig abgewinnen. Ein weiteres Neubaugebiet mit 3100 Einwohnern – zusätzlich zu den 30.000 Freihamern – könne nicht funktionieren, so der Tenor. „Es ist jetzt einfach zu viel. Wir schaffen das nicht mehr“, meinte Anwohner Andreas Schweinzer.

Ärzteversorgung in Aubing und Freiham verschärft sich

Egbert Scherello verwies darauf, dass der Stadtbezirk schon jetzt mit Ärzten unterversorgt sei. Um das niedrige Niveau nur zu halten, müssten sich in Freiham 28 neue Praxen niederlassen. „Wir haben aber bisher null neu dazubekommen“, meinte er. Durch die Wohnungen auf der Potenzialfläche entstehe Bedarf an drei weiteren Ärzten.

Maria Graf vom Planungsreferat entgegnete: „Wir können über den Bebauungsplan nicht festsetzen, wer einzieht. Aber ein Arzt kann im allgemeinen Wohngebiet eine Wohnung mieten und dort eine Praxis eröffnen.“ BA-Chef Sebastian Kriesel (CSU) schüttelte vehement den Kopf. Das sei zwar theoretisch möglich, aber: „In Freiham ist es nicht gelungen, geeignete Wohnungen zu finden.“

Uneinigkeit über Grünflächen: Das fordert der BA für den Landschaftspark

CSU-Sprecher Manfred Spannagl mahnte, dass schon jetzt die Grün- und Naherholungsflächen im Stadtbezirk völlig überlaufen seien. Freiham sei aber bisher kaum bezogen. „Und jetzt sollen nochmal 3100 Einwohner dazukommen. Die Stadt muss erst einmal den Landschaftspark schaffen“, forderte er. Kriesel unterstützte ihn: „Die Menschen, die schon dort wohnen, brauchen Raum, um rauszugehen.“ Der Landschaftspark werde zudem nicht ausreichen.

Die Vertreter der Stadt verwiesen darauf, dass der Autobahnausbau die Grünfläche – anders als befürchtet – kaum beeinträchtigen werde. Zudem seien grüne Höfe und Dachterrassen geplant. „Freiham ist unglaublich gut aufgestellt, was Grünflächen betrifft“, meinte Graf.

Und das Konzept soll aufgehen? Das glaube ich Ihnen nicht.

Kritik gab es auch am Erschließungskonzept für die Wohnungen auf der Potenzialfläche. Die Stadt will sich dabei an den Angeboten in Freiham orientieren. Für Dagmar Mosch (Grüne) ist das wenig innovativ. „Man sollte nicht so bauen, wie man es immer macht“, sagte sie.

Robert Adam vom Mobilitätsreferat entgegnete: „Die Planung in Freiham ist alles andere als Standard.“ So soll der Autoverkehr dort nur ein Viertel ausmachen. Der Rest soll durch den öffentlichen Nahverkehr, Fahrräder und Fußgänger abgedeckt werden. „Und das Konzept soll aufgehen? Das glaube ich Ihnen nicht“, meinte Robert Jung (Freie Wähler/ÖDP). Christian Stockmann (CSU) sah das ähnlich: „Die Bürger von Freiham entscheiden darüber, ob sie Autofahren wollen, und nicht die Stadtplaner.“

Kriesel sprach von einem Konstruktionsfehler, da im Neubaugebiet unterschiedliche Konzepte umgesetzt würden: Im ersten Realisierungsabschnitt gebe es Tiefgaragen mit zu wenigen Stellplätzen, sodass die Leute auf der Straße parkten. Im zweiten Mobilitätshäuser, die mehrere 100 Meter von den Wohnungen entfernt seien. „Das ist ein programmiertes Chaos.“

Zweifel an Zeitpunkt der Entscheidung über weiteres Neubaugebiet

Die geplante U-Bahn wäre zwar eine Entlastung, aber: „Ich habe schon Zweifel, ob sie wirklich kommt.“ Jürgen Müller von der Bürgervereinigung Aubing appellierte, erst einmal abzuwarten, was in Freiham funktioniere, bevor die Stadt ein weiteres Baugebiet beschließe. Es sei der falsche Zeitpunkt für eine derartige Entscheidung: „Die U-Bahn muss da sein, bevor weitergebaut wird. Sie kommt aber erst 2040. Wir wissen außerdem nicht, wie die S4 ausgebaut wird.“

Graf dagegen ist sich sicher, dass zeitnah zu sehen sei, ob das Verkehrskonzept in Freiham funktioniere, nämlich wenn die Straßen endgültig ausgebaut sind. Adam erklärte: „Es gibt einen gewissen Druck, Wohnungen zu bauen.“ Zudem werde das Neubaugebiet nicht von heute auf morgen verwirklicht, sondern dauere Jahre.

Kritik an widersprüchlichen und nicht nachvollziehbaren Zahlen

Unmut gab es auch über die Zahlen der Stadt: Graf sprach in ihrem Vortrag im BA von höchstens 1200 Wohnungen. In der Beschlussvorlage ist die Rede von „mindestens“ 1200. „Das erinnert an Freiham. Dort waren es erst 20.000, dann 22.000 Einwohner und jetzt sind wir bei 30.000. Das ist kein sauberes Arbeiten“, kritisierte Stockmann. Graf entgegnete: „1200 ist unsere Zielzahl.“

Bürgerin Verena Hollstein zweifelte wiederum an den Verkehrsprognosen. Die Wildenrother Straße beispielsweise werde laut einem Gutachten mit zusätzlich 1000 Fahrzeugen täglich belastet. Für 500 dieser Fahrten seien die Anwohner selbst verantwortlich. „Wegen 500 Fahrzeugen brauche ich doch die Anbindung nicht.“

Variante 6 sieht eine Umfahrung von der Bahnlinie bis zur Eichenauer Straße vor. Dadurch soll der Verkehr über zwei Anbindungen (Georg-Böhmer-Straße und Eichenauer Straße) verteilt werden. © Obermeyer Planen

Argumente gegen geplante Umfahrung zwischen Freiham und Aubing

Sie ist sich sicher, dass die tatsächliche Zahl viel höher liegt. „Die Anbindung wird zu einer massiven Belastung führen – für Aubing und Freiham.“ Beide Stadtteile würden stark unter dem Schleichverkehr von der Autobahn leiden. Zusätzlich leite die Stadt durch die Umfahrung den Verkehr aus Puchheim und dem Landkreis Fürstenfeldbruck nach Freiham – in ein autoreduziertes Viertel. Das Verkehrsgutachten geht von 13.000 Autos aus.

Die Wildenrother Straße würde durch die neue Umfahrung täglich mit 1000 Fahrzeugen zusätzlich belastet. © Andreas Schwarzbauer

Jürgen Müller, Vorsitzender der Aubinger Bürgervereinigung, monierte des Weiteren, dass die Auswirkungen auf die Aubinger, Aubing-Ost-, Fabrik-, Vesta- und Lochhausener Straße nie untersucht worden seien.

Vorwurf: Verwaltung missachtet Bürgerwillen

Die Aubinger setzten am Samstag ein Zeichen gegen die Verkehrsplanung für Freiham. © Andreas Schwarzbauer

Andreas Schweinzer ärgerte sich, dass sich die Verwaltung über den Bürgerwillen hinwegsetze. 450 Aubinger hätten 2021 per Brief beim Planungsreferat gegen die Umfahrung protestiert. Bei der jüngsten Öffentlichkeitsveranstaltung hätten sie 95 bis 99 Prozent der Teilnehmer vehement abgelehnt. 450 Bürger hätten zudem im Juni 2022 dagegen demonstriert. Und erst im April seien 750 Unterschriften gegen die geplante Anbindung an die Planer übergeben worden. Aber: „Auf unsere Argumente wurde nicht eingegangen.“ Die Verwaltung verwies auf die Beschlussvorlage, in der sie auf die Bedenken behandelt hätten.

Die Bürgervereinigung zog zudem in der Pressemitteilung nach der Sitzung das Fazit, dass „die Vertreter der Verwaltung den Eindruck hinterließen, weder gut vorbereitet noch wirklich am Dialog interessiert zu sein“.

Der BA wird in einer Unterausschusssitzung am Dienstag, 7. November, eine Stellungnahme erarbeiten. Der Stadtrat soll dann am 7. Februar entscheiden.