Neue Notrufsäulen an den städtischen Badeseen in München ‒ schnelle Hilfe, auch ohne Handy

Von: Jonas Hönle

Eine neue Notrufsäule am Riemer See in München. © Björn Steiger Stiftung

Die Stadt München ersetzt alte Notrufsäulen an den städtischen Badeseen. Mit ihnen können Badegäste rund um die Uhr die Wasserwacht und DLRG erreichen.

München ‒ Sommer, Sonne und hohe Temperaturen ziehen die Münchner wieder an die Badeseen. Doch dort kommt es leider auch immer wieder zu Unfällen.

Für mehr Sicherheit der Badegäste hat die Stadt München an ihren sieben städtischen Badeseen alle Notrufsäulen erneuert. Personen können damit bei Notfällen an Land oder im Wasser einfach Hilfe rufen - auch wenn gerade kein Handy zur Verfügung steht.

München ersetzt alte durch neue Notrufsäulen an den städtischen Badeseen

„Endlich beginnt die Saison an den Badeseen wieder. Da ist es wichtig, dass in Notfallsituationen schnell geholfen werden kann. Ich freue mich, dass wir die Notrufsäulen an den sieben Münchner Badeseen, die das Baureferat unterhält, erneuert haben,“ sagt Dr. Laura Dornheim, IT-Referentin und CDO der Landeshauptstadt München.

In diesem Frühjahr wurden insgesamt 29 alte Notrufsäulen an den Standorten Riemer See und Langwieder See sowie am Feldmochinger See, Lerchenauer See, Lußsee, Fasanerie See und am Regattaparksee von der Björn Steiger Stiftung durch moderne Technik ersetzt.

Die auffällig rot-weißen Notrufsäulen können schnell Hilfe rufen und damit Leben retten. Betrieben werden die Säulen über Solarenergie, auf Erdkabel kann verzichtet werden. Dank eines eingebauten Akkus sind die modernen Säulen rund um die Uhr einsatzbereit. Die Bedienung erfolgt per Knopfdruck und ist einfach gehalten.

Wird ein Notruf ausgelöst, läuft er in München primär bei den Einsatzkräften der vor Ort zuständigen Wasserrettungsstationen von BRK Wasserwacht oder DLRG auf. Sind die Wasserrettungsstationen nicht besetzt, wird der Notruf automatisch an die Integrierte Leitstelle der Berufsfeuerwehr München weitergeschaltet.

Nachdem die älteren Notrufsäulen am Badesee Riem und an der Langwieder Seenplatte in den vergangenen Jahren immer reparaturanfälliger wurden und eine Ersatzteilversorgung nicht mehr gewährleistet war, hat die Stadt München den Austausch an allen ihre städtischen Badeseen beschlossen.

„Egal, ob im Sommer beim Badebetrieb oder im Winter beim Schlittschuhlaufen, dieses moderne Notrufsystem garantiert eine deutliche Verkürzung der Alarmierungszeit. Die Stadt trägt mit dieser Maßnahme erheblich zur Verbesserung der Sicherheit an den städtischen Badeseen bei“, betont Rudolf Brettner, Technischer Leiter der Wasserwacht München.

