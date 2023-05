Tragischer Badeunfall am Unterschleißheimer See bei München ‒ Notarzt kann nur noch den Tod feststellen

Von: Jonas Hönle

Großeinsatz nach Badeunfall am Unterschleißheimer See bei München. © BRK München

Ein Vater alarmierte den Notruf, da er seinen Sohn am Unterschleißheimer See bei München vermisste. Verschiedene Rettungskräfte rückten zum Großeinsatz aus.

München / Unterschleißheim ‒ Am Unterschleißheimer See bei München kam es zu einem tragischen Badeunfall. Ein Vater meldete seinen 23-jährigen Sohn am Sonntagabend als vermisst, der Notarzt konnte jedoch nur noch seinen Tod feststellen.

Tod bei Badeunfall am Unterschleißheimer See bei München - Großeinsatz der Rettungskräfte

Nachdem der Mann gegen 19.45 Uhr den Notruf alarmierte, rückten Rettungskräfte der Wasserwacht des Münchner Roten Kreuzes, DLRG, Feuerwehr, der Rettungsdienst und ein Helikopter zum Großeinsatz aus. Die Einsatzkräfte suchten laut BRK-München sowohl in dem See als auch in der Umgebung an Land.

Mit einem neu angeschafften Hand-Sonar-Gerät konnte die DLRG letztendlich eine Person unter Wasser lokalisieren. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Gegen 20:45 Uhr stellte einen Notarzt den Tod des Sohnes fest.

Für die Familie des Opfers wurde schon zu Einsatzbeginn ein Kriseninterventionsteam angefordert, welches die Angehörigen betreute.

Hinweis der Münchner Wasserwacht Die Wasserwacht des Münchner Roten Kreuzes appelliert an alle Badegäste, immer die Baderegeln zu beachten. Eine davon lautet: „Schwimme lange Strecken nie alleine.“ Kreislaufprobleme oder Erschöpfung können bei Menschen jeder Altersgruppe oder körperlicher Fitness aus unterschiedlichen Gründen auftreten. Eine Begleitperson ist in der Lage, im Notfall laut um Hilfe zu rufen.

