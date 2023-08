S-Bahn-Chaos nach Unwetter in München: Strecken gesperrt ‒ Verspätungen auf Stammstrecke und im gesamten Netz

SEV eingerichtet

+ © Peter Kneffel/dpa Nach schweren Unwettern ist in München der S-Bahn-Verkehr weiterhin eingeschränkt. Einzelne Streckenabschnitte sind immer noch gesperrt. © Peter Kneffel/dpa

Nach dem Unwetter in München kommt es auf der S-Bahn-Stammstrecke und im gesamten Netz zu Einschränkungen. Ein SEV mit Taxis wurde eingerichtet.

München ‒ Nach dem starken Unwetter in München kommt bei der S-Bahn weiterhin zu Einschränkungen. Einzelne Strecken-Abschnitte sind noch gesperrt, auf der Stammstrecke und im gesamten Netz kann es zu Verspätungen kommen und es wurde ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Taxis eingerichtet.

Nach Unwetter in München: S-Bahn-Strecken gesperrt - Verspätungen auf Stammstrecke und im gesamten Netz

In der bayerischen Landeshauptstadt waren die S-Bahnen in der Nacht an geeigneten Bahnhöfen zurückgehalten worden und warteten dort zunächst, teilte der Betreiber am Abend über soziale Netzwerke mit. „Der Grund dafür sind witterungsbedingte Beeinträchtigungen im gesamten Bereich der S-Bahn München.“

Am Freitag kommt es noch zu erheblichen Einschränkungen bei der Münchner S-Bahn. Die Linien verkehren wie folgt:

S1 München Ost - Freising fällt in beide Richtungen auf dem gesamten Laufweg aus. Ein Ersatzverkehr mit Taxis zwischen Moosach und Freising ist eingerichtet

fällt in beide Richtungen auf dem gesamten Laufweg aus. Ein Ersatzverkehr mit Taxis zwischen Moosach und Freising ist eingerichtet S1 München Ost - Flughafen München : Der Zugverkehr der Linie S 1 zum Flughafen wurde wieder aufgenommen. Allerdings verkehren die S-Bahnen unregelmäßig.

: Der Zugverkehr der Linie S 1 zum Flughafen wurde wieder aufgenommen. Allerdings verkehren die S-Bahnen unregelmäßig. S2 Dachau - Altomünster : Der Streckenabschnitt ist weiterhin gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Taxis ist eingerichtet.

: Der Streckenabschnitt ist weiterhin gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Taxis ist eingerichtet. S2 Altomünster : Der Stundentakt zwischen München Ost und Altomünster entfällt. (Dauer der Beeinträchtigung bis voraussichtlich heute Nachmittag)

: Der Stundentakt zwischen München Ost und Altomünster entfällt. (Dauer der Beeinträchtigung bis voraussichtlich heute Nachmittag) S2 Petershausen : Züge verkehren auf dem Regelweg.

: Züge verkehren auf dem Regelweg. S2 Markt Schwaben - Erding : Der Streckenabschnitt ist weiterhin gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Taxis ist eingerichtet.

: Der Streckenabschnitt ist weiterhin gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Taxis ist eingerichtet. S3 Lochhausen - Olching : Der Streckenabschnitt ist weiterhin gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Taxis ist eingerichtet.

Zwischen Olching und Mammendorf besteht ein S-Bahn Pendelverkehr.

: Der Streckenabschnitt ist weiterhin gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Taxis ist eingerichtet. Zwischen Olching und Mammendorf besteht ein S-Bahn Pendelverkehr. S3 Holzkirchen : Züge verkehren auf dem Regelweg.

: Züge verkehren auf dem Regelweg. S4 Geltendorf : Der Streckenabschnitt zwischen Fürstenfeldbruck und Buchenau ist gesperrt.

: Der Streckenabschnitt zwischen Fürstenfeldbruck und Buchenau ist gesperrt. S4 Trudering : Züge verkehren auf dem Regelweg.

: Züge verkehren auf dem Regelweg. S6 Gauting - Tutzing : Der Streckenabschnitt ist weiterhin gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Taxis ist eingerichtet.

: Der Streckenabschnitt ist weiterhin gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Taxis ist eingerichtet. S6 Ebersberg : Die Züge verkehren auf dem Regelweg. (Beeinträchtigungen wegen einer Reparatur an der Strecke zwischen Grafing Bahnhof und Ebersberg.)

: Die Züge verkehren auf dem Regelweg. (Beeinträchtigungen wegen einer Reparatur an der Strecke zwischen Grafing Bahnhof und Ebersberg.) S7 Wolfratshausen - Kreuzstraße : Züge verkehren auf dem Regelweg.

: Züge verkehren auf dem Regelweg. S8 Herrsching - München Flughafen : Züge verkehren auf dem Regelweg.

: Züge verkehren auf dem Regelweg. Die S-Bahnen der Linie S20 entfallen auf dem gesamten Laufweg.

Wegen S-Bahn-Chaos in München - SEV mit Taxis eingerichtet

Information zum Ersatzverkehr mit Taxi: Bitte nutzen Sie nur die Taxis mit speziell gekennzeichneter „SEV“ Beschilderung. Aufgrund der geringeren Taxiverfügbarkeit ist auf allen Strecken mit hohen Wartezeiten zu rechnen.

