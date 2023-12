Einschränkungen bei S-Bahn zum Flughafen München – Fahrplan-Änderungen und Ersatzverkehr im Januar

Im Januar kommt es bei den S-Bahn-Linien S1 und S8 zum Flughafen München zu Einschränkungen. © Lino Mirgeler/dpa

Wegen Arbeiten an den Oberleitungen kommt es im Januar bei den S-Bahn-Linien S1 und S8 zum Flughafen München zu Einschränkungen durch Fahrplan-Änderungen und Bus-Ersatzverkehr.

München – Wer im Januar mit der S-Bahn zum Flughafen München fahren will, muss sich auf Einschränkungen einstellen. Wegen Arbeiten an der Oberleitung zwischen Johanneskirchen und Daglfing kommt es bei den Linien S1 und S8 zu Änderungen im Fahrplan und Ersatzverkehr mit Bussen.

S-Bahn zum Flughafen München - Einschränkungen bei S1 und S8 im Januar

Die Maßnahme zwischen dem 2. und 22. Januar dient ausschließlich der Instandhaltung der Infrastruktur, heißt es von der Deutschen Bahn.

An zwei Wochenenden laufen außerdem Arbeiten zwischen Besucherpark und Flughafen, von denen neben der S8 auch die S1 betroffen ist. In dieser Zeit wird das gesamte Tunnelbauwerk komplett inspiziert und es werden Schienen geschliffen.

Arbeiten an den Oberteilungen - Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet

Wegen den Arbeiten an den Oberleitungen ist der S-Bahn-Verkehr auf dem Ost-Ast der S8 ab 2. Januar für rund drei Wochen auf wechselnden Abschnitten unterbrochen. Für Fahrgäste werde dann jeweils ein Bus-Ersatzverkehr eingerichtet. An Wochentagen fahren die Busse zu den Hauptverkehrszeiten im 10-Minuten-Takt.

Vom und zum Flughafen könne alternativ die S1 genutzt werden, auf der frühmorgens und spätabends zusätzliche Züge fahren. Ausnahme sind die beiden Wochenenden 12. bis 15. und 19. bis 22. Januar.

Dann ist zusätzlich auch die Strecke zwischen Besucherpark und Flughafen für Bauarbeiten gesperrt und der Terminal-Bahnhof nur mit Ersatzbussen erreichbar. Zwischen den beiden Stationen besteht ein Bus-Pendelverkehr im 10-Minuten-Takt. Der Ersatzverkehr der S8 fährt in dieser Zeit zwischen Ostbahnhof und Flughafen.

Die Fahrplan-Änderungen der S-Bahn-Linien zum Flughafen München im Überblick

Dienstag, 2. Januar, 13:50 Uhr, bis Donnerstag, 11. Januar, 3 Uhr (S8) Ersatzverkehr zwischen Ostbahnhof und Ismaning. Montags bis freitags zur Hauptverkehrszeit fahren zusätzlich Schnellbusse ohne Unterwegshalt zwischen Berg am Laim und Unterföhring.

Donnerstag, 11. Januar, 3 Uhr, bis Freitag, 12. Januar, 21 Uhr (S8) Ersatzverkehr zwischen Ostbahnhof und Johanneskirchen.

Freitag, 12. Januar, 21 Uhr, bis Montag, 15. Januar, 5 Uhr (S1/S8) Ersatzverkehr zwischen Ostbahnhof und Flughafen für die S8 sowie zusätzlich Bus-Pendelverkehr im 10-Minuten-Takt zwischen Besucherpark und Flughafen. Die S1 fährt nur ab/bis Besucherpark.

Montag, 15. Januar, 5 Uhr, bis Freitag, 19. Januar, 21 Uhr (S8) Ersatzverkehr zwischen Ostbahnhof und Johanneskirchen.

Freitag, 19. Januar, 21 Uhr, bis Montag, 22. Januar, 5 Uhr (S1/S8) Ersatzverkehr zwischen Ostbahnhof und Flughafen für die S8 sowie zusätzlich Bus-Pendelverkehr im 10-Minuten-Takt zwischen Besucherpark und Flughafen. Die S1 fährt nur ab/bis Besucherpark.

Die Busse halten laut Deutscher Bahn nicht immer direkt am Bahnhof, sondern in einigen Fällen an Bushaltestellen in der näheren Umgebung.



Betroffen ist neben der S-Bahn an den beiden Wochenenden 12. bis 15. Januar und 19. bis 22. Januar auch die Linie RE 22. Hier bestehe Ersatzverkehr zwischen Freising und Flughafen Terminal.

