Keine S-Bahn zum Flughafen München ‒ fast drei Wochen Strecken-Sperrungen und Fahrplanänderungen

Bis in den November fährt keine S-Bahn zum Flughafen München. © Lino Mirgeler/dpa

Der Flughafen München ist bis in den November nicht mit der S-Bahn erreichbar. Wegen Strecken-Sperrungen und Fahrplanänderungen wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Flughafen München ‒ Fast drei Wochen lang fährt keine S-Bahn zum Flughafen München. Stattdessen fahren Busse im Zehn-Minuten-Takt zwischen Besucherpark und Flughafen, wie die Deutsche Bahn laut dpa am Dienstag ankündigte.

Bis November keine S-Bahn S1 und S8 zum Flughafen München

Vom 19. Oktober bis zum 21. November komme es durch Bauarbeiten zu Fahrplanänderungen und Strecken-Sperrungen. „Anfangs sind nur Nächte betroffen, ab dem Abend des 23. Oktober gibt es rund drei Wochen lang auch tagsüber Einschränkungen auf den Linien S1, S8 und RE 22“, hieß es. „Der Flughafen-Bahnhof ist dann nur noch mit Bussen erreichbar.“

Die Bahn erneuert in der Zeit mehr als vier Kilometer Gleise und sechs Weichen. Außerdem finden Tunnelarbeiten statt - auch im Flughafen-Bahnhof selbst wird gewerkelt.

Vom späten Abend des 23. Oktober bis zum Morgen des 13. Novembers werden keine Züge zwischen Besucherpark und Flughafen fahren. Auch der Besucherpark selbst wird dann nur eingeschränkt von einer S-Bahn-Linie angesteuert: Je nach Bauphase ist er nur mit der S1 im 40-Minuten-Takt oder nur mit der S8 erreichbar.

Der Regionalexpress 22 entfällt zwischen Freising und Flughafen ganz. Auch in den Nächten davor und danach finden weniger Fahrten statt. Die Bahn richtet für alle entfallenden Züge einen Ersatzverkehr mit Bussen ein.

23. Oktober bis 3. November 2023 - Ausfälle und Schienenersatzverkehr auf den Linien S1 und S8 Richtung Flughafen

Wegen Arbeiten in Ismaning kommt es auf den Linien S1 und S8 von Montag, 23. Oktober ca. 22:15 Uhr durchgehend bis Freitag, 3. November 2023 ca. 4 Uhr zu Fahrplanänderungen mit Ausfällen und Ersatzverkehr zwischen Johanneskirchen/Ismaning und Flughafen, sowie zwischen Neufahrn und Flughafen.

Die S1 verkehrt im 40-Minuten-Takt abwechselnd zwischen Neufahrn und Freising, sowie zwischen Neufahrn und Besucherpark. Zwischen Besucherpark und Flughafen Terminal verkehrt ein Buspendel im 10-Minuten-Takt.

zwischen Neufahrn und Freising, sowie zwischen Neufahrn und Besucherpark. Zwischen Besucherpark und Flughafen Terminal verkehrt ein Buspendel im 10-Minuten-Takt. Für die S8 verkehrt ein Schienenersatzverkehr zwischen Ismaning bzw. Johanneskirchen und Flughafen Terminal.

In den Nächten besteht jeweils zwischen 22.30 und 4 Uhr Schienenersatzverkehr zwischen Neufahrn und Flughafen Terminal sowie Johanneskirchen / Ismaning und Flughafen Terminal.

3. bis 13. November 2023 - Ausfälle und Schienenersatzverkehr auf der S1 und S8 Richtung Flughafen

Wegen Arbeiten am Flughafen kommt es auf den Linien S1 und S8 von Freitag, 3. November 4 Uhr durchgehend bis Montag, 13. November 2023 ca. 4 Uhr zu Fahrplanänderungen mit Ausfällen und Ersatzverkehr zwischen Neufahrn und Flughafen Terminal sowie Besucherpark und Flughafen Terminal.

Für die S1 besteht ein Schienenersatzverkehr zwischen Neufahrn und Flughafen Terminal.

Die S8 endet und beginnt am Besucherpark. Zwischen Besucherpark und Flughafen Terminal verkehrt ein Buspendel im 10-Minuten-Takt.

Bei der S8 kommt es in den Nächten Freitag/Samstag, 3./4. November und Samstag/Sonntag, 4./5. November jeweils 21:30 bis 3 Uhr zwischen Ostbahnhof und Ismaning zu einem 40-Minuten-Takt, mit Anschluss auf Schienenersatzverkehr weiter zum Flughafen Terminal.

In den Nächten ab Sonntag, 5. November bis Montag, 13. November 2023 jeweils 23 Uhr bis 4 Uhr besteht eine Schienenersatzverkehr zwischen Ismaning und Flughafen Terminal.

In den Nächten jeweils zwischen 22.30 und 4 Uhr Schienenersatzverkehr zwischen Neufahrn und Flughafen Terminal sowie Johanneskirchen / Ismaning und Flughafen Terminal.

13. bis 21. November - Schienenersatzverkehr auf der S1 und S8 Richtung Flughafen

Wegen Bauarbeiten am Flughafen kommt es auf der S8 jeweils in den Nächten Montag/Dienstag, 13./14. bis Donnerstag/Freitag, 16./17. November, sowie Sonntag/Montag, 19./20. und Montag/Dienstag., 20./21. November 2023 in der Zeit 23 bis 4 Uhr zu Fahrplanänderungen mit Ersatzverkehr zwischen Ismaning und Flughafen.

In den selben Nächten kommt es bei der S-Bahn S1 zwischen 22 bis 1 Uhr zu Fahrplanänderungen mit Schienenersatzverkehr zwischen Neufahrn und Flughafen.

