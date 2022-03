S-Bahn München: Fast alle Züge des 10-Minuten-Takts der Linien S3 und S8 entfallen ‒ Die Ausnahmen im Überblick

Von: Jonas Hönle

Teilen

Ausfälle bei den S-Bahn-Linien S3 und S8 in München. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Wegen einer Reparatur an der Oberleitung entfallen fast alle Züge der S-Bahn-Linien S3 und S8 in München. Auch auf der Stammstrecke sind Verspätungen möglich.

Bei der S-Bahn München kommt es am Dienstag bei den Linien S3 und S8 zu Ausfällen. Wegen einer Reparatur an der Oberleitung im Raum Pasing entfallen am Nachmittag alle Züge des 10-Minuten-Takts ‒ mit folgenden Ausnahmen:

Ausfälle bei S-Bahn-Linien S3 und S8 in München - Diese Züge fahren noch

S3 Maisach Abfahrt 18:21 Uhr - Deisenhofen Ankunft 19:21 Uhr

S3 Deisenhofen Abfahrt 18:00 Uhr - Maisach Ankunft 18:57 Uhr

S3 Deisenhofen Abfahrt 18:20 Uhr - Maisach Ankunft 19:17 Uhr

S8 München Ost Abfahrt 18:47 Uhr - Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 19:17 Uhr

Zudem kann es laut Deutscher Bahn nach einer bereits beendeten Reparatur an der Oberleitung in Pasing auf der Stammstrecke Richtung München Ost weiterhin zu Verspätungen und Ausfällen kommen.

Quelle: www.hallo-muenchen.de