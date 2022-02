S-Bahn München: Defektes Stellwerk und Gegenstände auf der Strecke ‒ Beeinträchtigungen auf diesen Linien

Von: Jonas Hönle

Bei der S-Bahn München kommt es am Montag zu Ausfälle und Verspätungen. (Symbolbild) © Archiv/S. Leiprecht

Bei der S-Bahn in München kam es am Montag zu erheblichen Beeinträchtigungen. Eine Strecke war gesperrt, bei anderen Linien waren Ausfälle und Verspätungen möglich.

Update: 10.36 Uhr

Das defekte Stellwerk auf der S-Bahn-Strecke der Linie S7 zwischen Kreuzstraße und Höhenkirchen-Siegertsbrunn ist repariert. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Dennoch kann es zu Verspätungen von bis zu 10 Minuten kommen. Auf kurzfristige Ausfälle und vorzeitige Zugwenden seien noch möglich.

Auch die Gegenstände auf der Strecke Neubiberg und München-Perlach sind entfernt worden, die Sperrung ist damit aufgehoben.

-----------------------------------

Erstmeldung: 21. Februar, 09.28 Uhr

Am Montag kommt es bei der S-Bahn in München zu Beeinträchtigungen. Aufgrund eines defekten Stellwerks und Gegenständen auf der Strecke kommt es bei der Linie S7 zu einer Sperrung und erheblichen Verspätungen. Bei den Linien S1 und S4 kann es zu Verspätungen und kurzfristigen Ausfällen kommen.

Beeinträchtigungen bei der S-Bahn München am Montag - Ausfälle und Verspätungen bei folgenden Linien

S-Bahn-Linie S7: Defektes Stellwerk und Gegenstände auf der Strecke

Aufgrund eines defekten Stellwerks kommt es auf der Linie S7 zwischen Kreuzstraße und Höhenkirchen-Siegertsbrunn zu Beeinträchtigungen.

Die Strecke zwischen Neubiberg und München-Perlach ist gesperrt, da sich dort Gegenstände befinden.

Die S-Bahnen aus Richtung München Ost enden und beginnen in München-Perlach. Aus Richtung Kreuzstraße enden und beginnen die Züge in Neubiberg.

Fahrgäste müssen hier mit erheblichen Verspätungen, kurzfristen Ausfällen und vorzeitigen Zugwenden rechen.

Die Deutsche Bahn hat einen Schienenersatzverkehr mit Großraumtaxis zwischen Neubiberg und München-Perlach eingerichtet.

Strecke der Linie S7 nach Kollision zweier S-Bahnen bei Schäftlarn weiterhin gesperrt

Nach der Kollision zweier S-Bahnen in Ebenhausen-Schäftlarn ist die Strecke zwischen Höllriegelskreuth und Wolfratshausen aufgrund von Bauarbeiten bis auf Weiteres gesperrt.



Die S-Bahnen in Richtung Wolfratshausen verkehren bis Höllriegelskreuth und wenden dort vorzeitig.



Ein Schienenersatzverkehr zwischen Wolfratshausen und Höllriegelskreuth ist eingerichtet. Der Schienenersatzverkehr in Baierbrunn fährt von der Bahnhofstraße / Oberdiller Straße ab.

S-Bahn-Linie S1 Freising: Beeinträchtigungen durch Gegenstände auf der Strecke

Auf der Strecke der S1 zwischen Oberschleißheim und München-Feldmoching wurden am Montag Gegenstände gefunden. Diese wurden laut Bahn bereits beseitigt, dennoch kann es weiterhin zu Verspätungen in beide Richtungen, Ausfällen und vorzeitigen Zugwenden kommen.

S-Bahn-Linie S4 Geltendorf: Beeinträchtigungen durch Reparatur an der Strecke

Auf der Strecke der Linie S4 kam es am Montag zu einer Reparatur auf der Strecke zwischen München-Pasing und Puchheim. Nach Bahn-Angaben ist diese bereits abgeschlossen, es kann jedoch weiterhin zu Verspätungen in beide Richtungen, Ausfällen und vorzeitigen Zugwenden kommen.

