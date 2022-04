S-Bahn München: Feuerwehr-Einsatz am Stachus ‒ Ausfälle, Verspätungen und Umleitungen auf der Stammstrecke

Von: Jonas Hönle

Beeinträchtigungen bei der S-Bahn in München. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Beeinträchtigungen auf der S-Bahn-Stammstrecke München bei allen Linien wegen einem Feuerwehr-Einsatz am Stachus und der Reparatur an einem Signal. Alle Infos...

Wegen einem Feuerwehr-Einsatz hielten am Donnerstagvormittag keine S-Bahnen an der Station Stachus. Wegen einer Reparatur an einem Signal kommt es auf der S-Bahn-Stammstrecke in München zu weiterhin zu Beeinträchtigungen bei allen Linien.

Ausfälle, Verspätungen und Umleitungen auf der S-Bahn-Stammstrecke München - Feuerwehr-Einsatz am Stachus

Laut der Deutschen Bahn fuhren die S-Bahnen wegen dem Feuerwehr-Einsatz ohne Halt an der Station München-Karlsplatz. Der Einsatz wurde mittlerweile beendet, die Züge halten wieder am Stachus.

Wegen der Reparatur an einem Signal zwischen den Stationen München-Laim und München-Hirschgarten kann es weiterhin zu Verspätungen, Ausfälle und Umleitungen bei allen S-Bahn-Linien kommen.

Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

S 4 Geltendorf - Ebersberg wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen. S 4 Ebersberg - Geltendorf ist nicht betroffen und verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke mit allen geplanten Halten.

ist nicht betroffen und verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke mit allen geplanten Halten. S 8 Herrsching - Flughafen wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt am Leuchtenbergring entfällt.

wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt am Leuchtenbergring entfällt. S 8 Flughafen - Herrsching ist von den Einschränkungen nicht betroffen und verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke mit allen geplanten Halten.



Alle weiteren S-Bahn-Linien verkehren auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

