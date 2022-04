S-Bahn-Linien und Stammstrecke in München betroffen ‒ Fahrplanänderungen, Umleitungen und Ausfälle um Ostern

Auf der S-Bahn-Stammstrecke in München und bei fast allen Linien kommt es um Ostern zu Fahrplanänderungen, Umleitungen und Ausfällen. (Symbolbild) © Angelika Warmuth/dpa

In den Osterferien sind fast alle S-Bahn-Linien und die Stammstrecke in München von Fahrplanänderungen, Umleitungen und Ausfälle betroffen. So kommen Sie um Ostern ans Ziel...

In den Osterferien kommt es bei der S-Bahn in München zu zahlreichen Fahrplanänderungen, Umleitungen und Ausfällen. Grund für die massiven Beeinträchtigungen sind Arbeiten für die 2. Stammstrecke in Laim und für die neue Umweltverbundröhre. Das teilte die Deutsche Bahn am Dienstag mit.

Fast alle S-Bahn-Linien und auf der Stammstrecke in München betroffen - Fahrplanänderungen, Umleitungen und Ausfälle an den Feiertagen um Ostern

Besonders an den Feiertagen um Ostern kommt es für die Fahrgäste zu Einschränkungen auf fast allen Linien. Nur die S7 ist davon zu keinem Zeitpunkt betroffen.

Je nach Zeitraum gelten unterschiedliche Fahrplanänderungen:

Von Freitag (8. April) bis Gründonnerstag ‒ Einschränkungen nur in Nächten.

An Gründonnerstag bis 22.30 Uhr ‒ weniger Linien durch die Stammstrecke.

Ab Gründonnerstag, 22.30 Uhr, bis einschließlich Ostermontag ‒ komplette Sperrung der Stammstrecke im Bereich Laim mit Schienenersatzverkehr (SEV).

S-Bahn-Einschränkungen und Fahrplanänderungen in München zwischen dem 8. April und Gründonnerstag

Die Änderungen je S-Bahn-Linie im Überblick:

Nächte 8./9. und 9./10. April (jeweils ab 22.30 Uhr): SEV zwischen Donnersbergerbrücke und Pasing/Moosach/Allach.

(jeweils ab 22.30 Uhr): SEV zwischen Donnersbergerbrücke und Pasing/Moosach/Allach. Nacht 10./11. April (ab 22.30 Uhr): SEV zwischen Laim und Pasing/Allach.

(ab 22.30 Uhr): SEV zwischen Laim und Pasing/Allach. Nächte 11./12. bis 13./14. April (jeweils ab 20.30 Uhr): Die S3 fährt als einzige Linie zwischen Donnersbergerbrücke und Pasing im Halbstundentakt.

Weniger Fahrten durch die Stammstrecke am Gründonnerstag (bis 22.30 Uhr) - S-Bahn-Einschränkungen und Fahrplanänderungen in München

Die Änderungen je S-Bahn-Linie im Überblick:

S1 beginnt/endet ab 20.30 Uhr in Moosach bzw. am Hbf (ohne Zwischenhalt).

beginnt/endet ab 20.30 Uhr in Moosach bzw. am Hbf (ohne Zwischenhalt). S2: Ab 20.30 Uhr fährt die S2 Ost nur bis/ab Ostbahnhof und die S2 West ab Obermenzing ohne Halt bis Hbf.

Ab 20.30 Uhr fährt die S2 Ost nur bis/ab Ostbahnhof und die S2 West ab Obermenzing ohne Halt bis Hbf. S3 entfällt tagsüber zwischen Pasing und Ostbahnhof. Ab 20.40 Uhr fährt sie anstelle der S8 durch die Stammstrecke im Halbstundentakt. Auf der S3 West entfallen die Züge des 10-Minuten-Takts.

entfällt tagsüber zwischen Pasing und Ostbahnhof. Ab 20.40 Uhr fährt sie anstelle der S8 durch die Stammstrecke im Halbstundentakt. Auf der S3 West entfallen die Züge des 10-Minuten-Takts. S4: Die S4 West beginnt/endet am Heimeranplatz (ab/bis Pasing ohne Zwischenhalt). Dort besteht Umsteigemöglichkeit zur U4/U5 sowie zur S7 Richtung Innenstadt. Ab 20.40 Uhr beginnt/endet die S4 West bereits in Pasing. Die S4 Ost entfällt ganztags zwischen Pasing und Trudering.

Die S4 West beginnt/endet am Heimeranplatz (ab/bis Pasing ohne Zwischenhalt). Dort besteht Umsteigemöglichkeit zur U4/U5 sowie zur S7 Richtung Innenstadt. Ab 20.40 Uhr beginnt/endet die S4 West bereits in Pasing. Die S4 Ost entfällt ganztags zwischen Pasing und Trudering. S6 entfällt zwischen Pasing und Laim, ab 20.40 Uhr entfällt sie zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke.

entfällt zwischen Pasing und Laim, ab 20.40 Uhr entfällt sie zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke. S8: Ab 20.40 Uhr beginnt/endet die S8 West am Hbf und hält nicht zwischen Pasing und Hbf. Die S8 Ost beginnt/endet an der Hackerbrücke. Die Züge des 10-Minuten-Takts entfallen.

Ab 20.40 Uhr beginnt/endet die S8 West am Hbf und hält nicht zwischen Pasing und Hbf. Die S8 Ost beginnt/endet an der Hackerbrücke. Die Züge des 10-Minuten-Takts entfallen. S20 entfällt. Ersatzweise fährt die S4 ab Pasing im 20-Minuten-Takt zum Heimeranplatz.

Keine S-Bahn zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke - Einschränkungen und Fahrplanänderungen in München von Gründonnerstag (ab 22.30 Uhr) bis 19. April

Die S-Bahn-Linien verkehren wie folgt:

Aus/in Richtung Westen: S1 endet/beginnt am Hbf und fährt zwischen Moosach und Hbf ohne Zwischenhalt und nur im 30-Minuten Takt. In den Nächten 15./16. und 16./17. April besteht zwischen Hackerbrücke und Moosach SEV. Ab/Bis Moosach kann auch die U3 und Tram 20 genutzt werden. S2 endet/beginnt am Heimeranplatz. Sie verkehrt im Halbstundentakt und hält nicht zwischen Obermenzing und Heimeranplatz. Am Heimeranplatz besteht Umsteigemöglichkeit zur U4/U5 und zur S7 in Richtung Innenstadt. S3, S4, S6, S8 enden/beginnen in Pasing.

Aus/in Richtung Osten: S2 endet Ostbahnhof. S3, S6 beginnen/enden an der Donnersbergerbrücke. S4 entfällt. S8 endet an der Hackerbrücke.

