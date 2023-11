S-Bahn in München entgleist: Sperrung auf der Stammstrecke ‒ Ausfälle und Verspätungen am Donnerstag

Auf der Stammstrecke München kommt es zu einer Sperrung, da eine S-Bahn in Pasing entgleiste.

Bei einem Unfall ist eine S-Bahn am Isartor entgleist. Auf der Stammstrecke München kommt es daher zu einer Sperrung. So fahren die Linien aktuell...

München ‒ In München ist am Donnerstagmorgen eine S-Bahn am Bahnhof Isartor entgleist. Auf der Stammstrecke kommt es daher zu einer Sperrung. Zudem kann es zu Ausfällen und Verspätungen im Gesamtnetz kommen.

Bei dem Unfall in der Nacht wurden die 15 Fahrgäste in der S-Bahn jedoch nicht verletzt, wie Sprecherinnen der Bundespolizei und der Deutschen Bahn (DB) laut dpa sagten.

Demnach sprang kurz nach der Ausfahrt am Isartor das Drehgestell der S-Bahn aus dem Gleis. Der Zug sollte noch am Morgen geborgen werden. Eine Schätzung zum Schaden sowie weitere Details waren vorerst nicht bekannt.

So fahren die S-Bahn-Linien aktuell:

S1 Freising/Flughafen: Die S-Bahnen beginnen/enden in Moosach.

S2 Petershausen/Altomünster - Erding: Die S-Bahnen werden zwischen Obermenzing und München Ost Gl. 7-13 über den Südring in beiden Richtungen umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Der Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

S3 Mammendorf: Die S-Bahnen beginnen/enden in Pasing.

S3 Holzkirchen: Die S-Bahnen beginnen/enden am Ostbahnhof.

S4 Geltendorf: Die S-Bahnen beginnen/enden in München Hbf Gl. 27-36.

S6 Tutzing: Die S-Bahnen beginnen/enden in Pasing.

S6 Ebersberg: Die S-Bahnen beginnen/enden am München Ostbahnhof.

S7 Wolfratshausen: Die S-Bahnen beginnen/enden in München Hbf Gl. 27-36.

S7 Kreuzstraße: Die S-Bahnen beginnen/enden in Giesing.

S8 Herrsching - Flughafen: Die S-Bahnen werden zwischen Pasing und München Ost Gl. 7-13 über den Südring in beiden Richtungen umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt.

Die S-Bahnen der Linie S 20 entfallen.

Zwischen München Pasing und dem Hauptbahnhof fahren die Tram 19 und Züge des Regionalverkehrs als Alternative. Zudem fährt ab Pasing der Linienbus 57 bis Laimer Platz und von dort die U 5.

