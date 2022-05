S-Bahn München: Fahrplan-Änderungen mit Umleitungen und Halt-Ausfällen wegen Stammstrecken-Bauarbeiten im Juni

Von: Jonas Hönle

Einschränkungen auf der S-Bahn-Stammstrecke in München im Juni. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Wegen Bauarbeiten an der 2. Stammstrecke in München kommt es bei fast allen Linien zu Fahrplan-Änderungen. Wann sich Fahrgäste auf Umleitungen und Halt-Ausfälle einstellen sollten.

In München kommt es auf der S-Bahn-Stammstrecke am 7. und 8. Juni (zwischen 22:40 bis 4:40 Uhr) wieder zu Fahrplan-Änderungen mit Umleitungen und Halt-Ausfällen. Wegen Bauarbeiten in Laim sind fast alle Linien von den Einschränkungen betroffen.

Bereits am Sonntag kam es auf der S-Bahn-Stammstrecke in München zu Fahrplan-Änderungen.

Die Fahrplan-Änderungen auf der S-Bahn-Stammstrecke in München am 7. und 8. Juni

Laut Mitteilung der Deutschen Bahn (DB) fährt die S 3 als einzige Linie zwischen Ostbahnhof und Pasing im 30 Minuten-Takt. Die S 7 fährt als einzige Linie planmäßig.

S 1 Richtung Freising/Flughafen : Züge beginnen/enden am Hauptbahnhof Gleis 20-26 und fahren von/bis Moosach ohne Halt.

: Züge beginnen/enden am Hauptbahnhof Gleis 20-26 und fahren von/bis Moosach ohne Halt. S 2 Richtung Erding : Züge beginnen/enden am Ostbahnhof Gleis 2

: Züge beginnen/enden am Ostbahnhof Gleis 2 S 2 Richtung Petershausen/Altomünster : Züge beginnen/enden am Hauptbahnhof Gleis 20-26 und fahren von/bis Obermenzing ohne Halt

: Züge beginnen/enden am Hauptbahnhof Gleis 20-26 und fahren von/bis Obermenzing ohne Halt S 3 Züge fahren zwischen Ostbahnhof und Pasing im 30-Minuten-Takt

Züge fahren zwischen Ostbahnhof und Pasing im 30-Minuten-Takt S 4 Richtung Geltendorf : Züge beginnen/enden in Pasing Gleis 8

: Züge beginnen/enden in Pasing Gleis 8 S 6 Richtung Ebersberg : Züge beginnen/enden an der Donnersbergerbrücke

: Züge beginnen/enden an der Donnersbergerbrücke S 6 Richtung Tutzing : Züge beginnen/enden in Pasing Gleis 6

: Züge beginnen/enden in Pasing Gleis 6 S 7 Züge fahren planmäßig zwischen Kreuzstraße und Wolfratshausen

Züge fahren planmäßig zwischen Kreuzstraße und Wolfratshausen S 8 Richtung Flughafen/Airport : Züge beginnen/enden an der Hackerbrücke, Richtung Hackerbrücke fahren die Züge ab Hallbergmoos 10 Minuten später ab

: Züge beginnen/enden an der Hackerbrücke, Richtung Hackerbrücke fahren die Züge ab Hallbergmoos 10 Minuten später ab S 8 Richtung Herrsching: Züge beginnen/enden am Hauptbahnhof Gleis 27-36 und fahren von/bis Pasing ohne Halt.

