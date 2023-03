S-Bahn-Verkehr am Wochenende in München eingeschränkt ‒ Stamm-Strecke und Ostbahnhof betroffen

Mobilität in München

Fahrplan-Änderungen am Wochenende am Ostbahnhof und auf der Stammtrecke: Welche S-Bahn-Linien in München betroffen sind und wie der SEV verkehrt

München ‒ Fahrgäste auf der S-Bahn-Stammstrecke und am Ostbahnhof müssen sich an den beiden kommenden Wochenenden von Freitag bis Montag erneut auf Einschränkungen einstellen. Der Grund: Am Ostbahnhof laufen die Arbeiten für das neue elektronische Stellwerk. Zeitgleich wird die Eisenbahnüberführung an der Werinherstraße erneuert und in Laim wird für die zweite Stammstrecke gebaut.

Wegen Bauarbeiten am Ostbahnhof: Fahrplan-Änderungen auf S-Bahn-Stammstrecke und am Ostbahnhof

Die Deutsche Bahn teilt folgende Fahrplan-Änderungen mit:

Wochenende 1: Freitag, 10. März , ab 22.40 Uhr durchgehend bis Montag, 13. März , 4.40 Uhr

, ab 22.40 Uhr durchgehend bis , 4.40 Uhr Wochenende 2: Freitag, 17. März, ab 22.40 Uhr durchgehend bis Montag, 20. März, 4.40 Uhr

Tagsüber bis jeweils 22.40 Uhr fahren die S2 und die S4 noch ohne Einschränkungen. Nachts ab 22.40 Uhr sind alle Linien von Fahrplanänderungen betroffen. Es besteht Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Hackerbrücke und Pasing.

So verkehren die einzelnen S-Bahn-Linien in München an den beiden Wochenenden

Die S1 verkehrt nur ab/bis Hauptbahnhof und fährt von dort in Richtung Moosach 10 Minuten früher ab. Zwischen Moosach und Hauptbahnhof entfällt der Halt an der Hackerbrücke, ab 22.40 Uhr entfallen alle Halte.

verkehrt nur ab/bis Hauptbahnhof und fährt von dort in Richtung Moosach 10 Minuten früher ab. Zwischen Moosach und Hauptbahnhof entfällt der Halt an der Hackerbrücke, ab 22.40 Uhr entfallen alle Halte. Die S2 fährt jeweils bis 22.40 Uhr ohne Einschränkungen. Ab 22.40 Uhr fährt die S2 Ost nur ab/bis Donnersbergerbrücke und die S2 West nur ab/bis Hauptbahnhof ohne Halt zwischen Obermenzing und Hauptbahnhof.

fährt jeweils bis 22.40 Uhr ohne Einschränkungen. Ab 22.40 Uhr fährt die S2 Ost nur ab/bis Donnersbergerbrücke und die S2 West nur ab/bis Hauptbahnhof ohne Halt zwischen Obermenzing und Hauptbahnhof. Die S3 entfällt zwischen Pasing und Giesing. Von 19. März bis 20. März (4:40) wird die S3 Ost umgeleitet und fährt ab Deisenhofen via Solln bis/ab Heimeranplatz/Siemenswerke. Zwischen Deisenhofen und Ostbahnhof besteht SEV.

entfällt zwischen Pasing und Giesing. Von 19. März bis 20. März (4:40) wird die S3 Ost umgeleitet und fährt ab Deisenhofen via Solln bis/ab Heimeranplatz/Siemenswerke. Zwischen Deisenhofen und Ostbahnhof besteht SEV. Die S4 fährt jeweils bis 22.40 Uhr ohne Einschränkungen. Ab 22.40 Uhr fährt die S4 Ost ab/bis Hackerbrücke und die S4 West ab/bis Heimeranplatz.

fährt jeweils bis 22.40 Uhr ohne Einschränkungen. Ab 22.40 Uhr fährt die S4 Ost ab/bis Hackerbrücke und die S4 West ab/bis Heimeranplatz. Die S6 West fährt nur ab/bis Hauptbahnhof und hält nicht zwischen Hauptbahnhof und Pasing. Die S6 Ost verkehrt nur ab/bis Ostbahnhof und fährt von dort weiter als S7 nach Wolfratshausen. Umgekehrt wird die S7 aus Wolfratshausen am Ostbahnhof zur S6 und fährt weiter Richtung Ebersberg.

West fährt nur ab/bis Hauptbahnhof und hält nicht zwischen Hauptbahnhof und Pasing. Die S6 Ost verkehrt nur ab/bis Ostbahnhof und fährt von dort weiter als S7 nach Wolfratshausen. Umgekehrt wird die S7 aus Wolfratshausen am Ostbahnhof zur S6 und fährt weiter Richtung Ebersberg. Die S7 entfällt zwischen Giesing und Ostbahnhof. Von 19. März bis 20. März (4:40) beginnen/enden die Züge der S7 Ost bereits in Perlach und es besteht SEV zwischen Perlach und Giesing.

entfällt zwischen Giesing und Ostbahnhof. Von 19. März bis 20. März (4:40) beginnen/enden die Züge der S7 Ost bereits in Perlach und es besteht SEV zwischen Perlach und Giesing. Die S8 entfällt jeweils bis 22.40 Uhr zwischen Ostbahnhof und Johanneskirchen. Ab 22.40 Uhr entfallen die Züge zwischen Pasing und Johanneskirchen. Zwischen Ostbahnhof und Johanneskirchen besteht SEV.

Weitere Bauarbeiten an der S-Bahn-Stammstrecke in den nächsten Wochen geplant

Über diese Fahrplan-Änderungen hinaus kommt es weiterhin zu baubedingten Einschränkungen in zahlreichen Nächten und an weiteren Wochenenden. Dies betrifft sowohl den Bereich rund um den Ostbahnhof als auch den westlichen Stammstreckenbereich. Alle Informationen gibt es auf der Homepage der S-Bahn München.

S-Bahn München informiert über Einschränkungen

Die S-Bahn München informiert nach eigenen Angaben über alle Bauarbeiten und Fahrplanänderungen: An den Bahnsteigen gebe es Aushänge mit Detailfahrplänen, in den Zügen informieren Deckenmonitore und Ansagen. Auf der Homepage sind weitere Details zu finden.

Alle Änderungen sind außerdem in der Fahrplanauskunft enthalten. Wer seine Fahrt mit der App, auf der Webseite oder am Automaten plant, bekommt automatisch die beste Verbindung angezeigt. Für Fragen steht der Kundendialog der S-Bahn München täglich von 6 bis 22 Uhr unter 089/55892665 zur Verfügung.

