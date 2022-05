S-Bahn München: Fahrplan-Änderungen wegen Bauarbeiten zur 2. Stammstrecke ‒ Diese Linien sind heute betroffen

Von: Jonas Hönle

Fahrplan-Änderungen am Sonntag auf der S-Bahn-Stammstrecke München wegen Bauarbeiten. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Am Sonntag kommt es auf der S-Bahn-Stammstrecke in München zu Umleitungen und Halt-Ausfällen. Welche Linien betroffen sind und mögliche Alternativen im Überblick...

Wegen Bauarbeiten zur zweiten S-Bahn-Stammstrecken in München kommt es am Sonntag bei den Linien S 3, S 4 und S 6 zu Fahrplan-Änderungen mit Umleitungen und Halt-Ausfällen. Die Einschränkungen zwischen Ostbahnhof und Pasing dauern noch bis Montag um 04 Uhr an. Das teilt die Deutsche Bahn (DB) auf ihrer Website mit.

Fahrplan-Änderungen mit Umleitungen und Halt-Ausfällen auf der S-Bahn-Stammstrecke in München am Sonntag

Die S-Bahnen in München fahren am Sonntag wie folgt:

S 1 Freising/Flughafen - München Ost : Züge verkehren in beiden Richtungen planmäßig.

: Züge verkehren in beiden Richtungen planmäßig. S 2 Petershausen - Erding : Züge verkehren in beiden Richtungen planmäßig.

: Züge verkehren in beiden Richtungen planmäßig. S 3 Richtung Holzkirchen : Züge beginnen/enden an der Hackerbrücke.

: Züge beginnen/enden an der Hackerbrücke. S 3 Richtung Mammendorf : Züge beginnen/enden in Pasing. (Alternative: Zwischen München Ost und Pasing fährt die S 8 Herrsching - Flughafen)

: Züge beginnen/enden in Pasing. (Alternative: Zwischen München Ost und Pasing fährt die S 8 Herrsching - Flughafen) S 4 Richtung Geltendorf : Züge beginnen/enden am Heimeranplatz.

: Züge beginnen/enden am Heimeranplatz. S 4 Richtung Trudering : Züge fallen zwischen Trudering und Pasing aus. (Alternative: Zwischen Trudering und Ostbahnhof fährt die S 6 Ebersberg - Laim und zwischen Ostbahnhof/Laim und Pasing die S 8 Flughafen - Herrsching. Zur S 4 Geltendorf fährt ab Ostbahnhof / Karlsplatz / München Hbf bis Heimeranplatz die U-Bahn-Linie 5)

: Züge fallen zwischen Trudering und Pasing aus. (Alternative: Zwischen Trudering und Ostbahnhof fährt die S 6 Ebersberg - Laim und zwischen Ostbahnhof/Laim und Pasing die S 8 Flughafen - Herrsching. Zur S 4 Geltendorf fährt ab Ostbahnhof / Karlsplatz / München Hbf bis Heimeranplatz die U-Bahn-Linie 5) S 6 Richtung Ebersberg : Züge beginnen/enden in Laim.

: Züge beginnen/enden in Laim. S 6 Richtung Tutzing : Züge beginnen/enden in Pasing. (Alternative: Zwischen München Ost und Pasing fährt die S 8 Herrsching - Flughafen)

: Züge beginnen/enden in Pasing. (Alternative: Zwischen München Ost und Pasing fährt die S 8 Herrsching - Flughafen) S 7 Wolfratshausen - Kreuzstraße : Züge verkehren in beiden Richtungen planmäßig.

: Züge verkehren in beiden Richtungen planmäßig. S 8 Herrsching - Flughafen: Züge verkehren in beiden Richtungen auf dem Regelweg durch die Stammstrecke und somit als einzige Linie zwischen Ostbahnhof und Pasing.

