Neuer Test-Versuch der S-Bahn München ‒ Fahrrad-Mitnahme in den Osterferien den ganzen Tag möglich

Von: Jonas Hönle

In den Osterferien ist die Fahrrad-Mitnahme in der S-Bahn München den ganzen Tag möglich. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

In den Osterferien und um Pfingsten ist die Fahrrad-Mitnahme in der S-Bahn München testweise den ganzen Tag möglich. Radler brauchen aber immer noch ein extra Ticket.

In München haben die Osterferien begonnen und viele Menschen haben nun Urlaub. Um Ausflüge und Shoppingtouren einfacher und flexibler zu gestallten, ist die Mitnahme von Fahrrädern in der S-Bahn testweise den ganzen Tag möglich. Der Test soll laut Deutscher Bahn für die Ferienzeit um Ostern und auch an Pfingsten stattfinden.

S-Bahn München: Fahrrad-Mitnahme in den Osterferien den ganzen Tag möglich

Normalerweise ist die Fahrrad-Mitnahme in München an Schultagen von 6 bis 9 Uhr und 16 bis 18 Uhr nicht erlaubt. Grund: Die hohe Zahl an Fahrgästen und der dichte S-Bahn-Takt, insbesondere auf der Stammstrecke (Europas meistbefahrener Eisenbahnbastrecke). In den Ferien gilt die Sperrzeit aufgrund des entfallenen Schülerverkehrs normalerweise nur von 6 bis 9 Uhr am Morgen.

Um Pfingsten und in den Osterferien wird die Fahrrad-Mitnahme in der S-Bahn München nun als Test den ganzen Tag möglich sein. Eine Tageskarte für Fahrräder kosten bei der S-Bahn 3,10 Euro. Dadurch will die Bahn prüfen, wie sich der Wegfall der Sperrzeiten auf den Betrieb auswirkt und wie sich die Fahrräder auf die morgendlichen S-Bahn-Fahrten verteilen.

Zweiter Test für ganztägige Fahrrad-Mitnahme bei der S-Bahn München

Bereits in den Sommerferien 2021 setzte die S-Bahn die Sperrzeiten vorübergehend aus. Aufgrund des ungewöhnlich regnerischen Sommers waren jedoch deutlich weniger Radler als üblich unterwegs. Dadurch ließen sich laut Bahn keine Schlüsse ziehen und der Test wird nun wiederholt.

„Immer mehr passionierte Radfahrende unter unseren Fahrgästen wünschen sich die ganztägige Radmitnahme, gerade auch zur Urlaubszeit. Indem wir versuchsweise die Sperrzeiten in den Ferien aufheben, kommen wir diesem Wunsch entgegen“, erklärt S-Bahn-Chef Heiko Büttner. „Auch damit machen wir die S-Bahn attraktiver und gehen in unserem Jubiläumsjahr einen weiteren Schritt Richtung Verkehrswende.“

Damit alle gut und sicher ans Ziel kommen, gibt die Bahn einige Regeln und Tipps für alle Radler:

Wo möglich, Mehrzweckbereiche nutzen: Am Anfang und Ende jedes Zugteils stehen Mehrzweckbereiche zur Verfügung. Im größten Teil der S-Bahn-Flotte ist hier der richtige Platz fürs Rad. Ausnahmen sind mit entsprechenden Piktogrammen gekennzeichnet. Gänge dürfen nicht mit Fahrrädern blockiert sein. Bitte daran denken, das Rad gut zu sichern. Die Mitnahme von Lastenrädern und Fahrradanhängern ist nicht gestattet.

Am Anfang und Ende jedes Zugteils stehen Mehrzweckbereiche zur Verfügung. Im größten Teil der S-Bahn-Flotte ist hier der richtige Platz fürs Rad. Ausnahmen sind mit entsprechenden Piktogrammen gekennzeichnet. Gänge dürfen nicht mit Fahrrädern blockiert sein. Bitte daran denken, das Rad gut zu sichern. Die Mitnahme von Lastenrädern und Fahrradanhängern ist nicht gestattet. Rücksicht nehmen: Auch Menschen im Rollstuhl und Kinderwagen nutzen die Mehrzweckbereiche. Hier ist gegenseitige Rücksichtnahme gefragt. In Bahnhöfen ist das Fahrradfahren aus Sicherheitsgründen und Rücksichtnahme auf andere Fahrgäste nicht gestattet.

Auch Menschen im Rollstuhl und Kinderwagen nutzen die Mehrzweckbereiche. Hier ist gegenseitige Rücksichtnahme gefragt. In Bahnhöfen ist das Fahrradfahren aus Sicherheitsgründen und Rücksichtnahme auf andere Fahrgäste nicht gestattet. Das richtige Ticket wählen: Fahrräder bis einschließlich 20 Zoll Reifengröße können kostenfrei mitgenommen werden, wenn ausreichend Platz im Zug ist. Für alle anderen Räder ist eine Fahrradtageskarte die richtige Wahl. Fürs gesamte MVV-Netz kostet sie 3,10 Euro. Für den gesamtem bayerischen Regionalverkehr inklusive MVV und VGN ist sie für 6 Euro zu haben.

