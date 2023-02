Brand in S-Bahn S3 ‒ Strecke zwischen München-Ost und Giesing gesperrt

Von: Kristina Beck

Wegen einer Brandmeldung kam es am Freitag zu Verkehrsbehinderungen auf der S-Bahn-Strecke zwischen München Ost und Giesing. (Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

Störung auf der S-Bahn-Linie S3: Wegen eines Kabelbrandes musste die Feuerwehr München die S-Bahn räumen. Es kam zu Behinderungen bei S-Bahnen und Zügen.

München ‒ Ein kleiner Brand in der S-Bahn-Linie S3 hat am frühen Freitagabend Sperrung des S-Bahn-Verkehrs zwischen München Ost und Giesing ausgelöst.

Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München und die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn informierten die Bundespolizei gegen 18.30 Uhr über einen „Brand in der S3“.

Brand in S-Bahn S3 auf der Strecke zwischen München Ost und Giesing ‒ Feuerwehr München räumt Zug

Die S-Bahn, die auf der Strecke Ostbahnhof‒Deisenhofen verkehrt, wurde an der S-Bahn-Station St.-Martin-Straße angehalten. Wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilt, stellten Einsatzkräfte der Feuerwehr München an S-Bahn Rauchentwicklung fest. Zu dem Zeitpunkt sollen sich etwa 50 bis 100 Reisende im Zug befunden haben.

Die S-Bahn wurde daraufhin geräumt. Die Feuerwehr München konnte anschließend einen „kleineren Kabelschmorbrand“ an der Heizung der S-Bahn feststellen. „Weitere Ermittlungen ergaben, dass es zu keinem Zeitpunkt eine Brandentwicklung gegeben hatte, somit auch keinerlei Gefahr für Reisende bestand“, resümiert die Bundespolizei das Ereignis.

Nach Räumung der S3 zwischen München Ost und Giesing: Einschränkungen im S-Bahn- und Zugverkehr

Die S-Bahn wurde zur Instandsetzung ins Betriebswerk Steinhausen gefahren. Die Bahnstrecke München-Ost‒Giesing war für den Bahnverkehr knapp 40 Minuten gesperrt. Dadurch kam es zu einigen Behinderungen im Betriebsablauf von S-Bahnen wie Eisenbahnen. Durch den Vorfall wurden keine Reisenden in der S-Bahn verletzt.

