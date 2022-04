S-Bahn in München: Mit Verspätungen in den Feierabend ‒ Alle Linien auf der Stammstrecke betroffen

Von: Jonas Hönle

Verspätungen bei allen Linien auf der S-Bahn-Stammstrecke in München. (Symbolbild9 © Peter Kneffel/dpa

Auf der S-Bahn-Stammstrecke in München kommt es zwischen Pasing und Ostbahnhof zu Verspätungen - Alle Linien sind betroffen. Die Gründe...

Es ist kein schöner Start in den Feierabend, wenn die S-Bahn in München Verspätung hat. Doch so ist es leider wieder an diesem Mittwoch.

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, kommt es aufgrund einer vorangegangenen Streckensperrung im Raum München-Pasing und einem Rettungsdienst-Einsatz am Marienplatz zu Beeinträchtigungen.

Betroffen sind die Linien S1, S2, S3, S4, S6, S7 und S8 auf der S-Bahn-Stammstrecke zwischen Pasing und Ostbahnhof in beide Richtungen. Laut DB kann hier zu Verspätungen kommen. Außerdem sind auf den Außenästen Ausfälle und vorzeitige Zugwenden möglich.

