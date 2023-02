Von Baustelle entwendet: Münchner S-Bahn kollidiert mit Warnbarken im Gleis ‒ Die Polizei ermittelt und warnt

Von: Jonas Hönle

Eine S-Bahn kollidierte in München mit zwei Warnbarken. © Bundespolizei

Unbekannte Täter haben Warnbarken einer 50 km entfernten Baustelle ins Gleis der S-Bahn in München gestellt. Nach der Kollision mit einem Zug ermittelt die Polizei.

München ‒ Unbekannte Täter haben zwei Warnbarken von einer Baustelle entfernt und sie im Gleis der Münchner S-Bahn aufgestellt. Ein Zug der S8 kollidierte zwischen Johanneskirchen und Unterföhring mit den Gegenständen. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahn-Verkehr.

S-Bahn in München kollidiert mit Warnbarken im Gleis - Polizei ermittelt

Der oder die unbekannten Täter legten die Warnbarken am Sonntagmorgen in Form eines „V“ auf das Gleis, indem sie beide jeweils auf den Schienenköpfen und in der Mitte des Gleiskörpers aneinanderstellten, berichtet die Bundespolizei.

Kurz nach 2 Uhr erkannte der Triebfahrzeugführer einer S8 die Hindernisse und leitete eine Schnellbremsung ein. Dennoch kam es zur Kollision, bei dem die S-Bahn mehrere Kratzer davontrug. Fahrgäste wurden nicht verletzt.

Täter entfernen Warnbarken von 50 km entfernter Baustelle

Die Warnbarken, die vermutlich von einer 50 km weit entfernten Baustelle stammen, wurden schwer beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die rund einstündige Gleis-Sperrung zog geringe bahnbetriebliche Auswirkungen mit Verspätungen im morgendlichen S-Bahn-Verkehr zum und vom Flughafen nach sich.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion München unter der Rufnummer 089/515550-1111 entgegen.

Warnung der Bundespolizei Die Bundespolizei warnt vor dem ins Gleis legen von Gegenständen. Zum einen kann es zu schwerwiegenden Unfällen mit Verletzten kommen. Zum anderen können fehlende Baustellensicherungen erhebliche Auswirkungen nach sich ziehen.

Ausdrücklich sei erwähnt, dass dies kein Kavaliersdelikt ist, sondern stets strafrechtliche Ermittlungen nach sich zieht. Zudem muss damit gerechnet werden, dass die Deutsche Bahn Schäden privatrechtlich einfordert und unter Umständen auch Kosten für den Einsatz der Bundespolizei entstehen und in Rechnung gestellt werden.

