U-Bahn hält nicht am Odeonsplatz: Warum die Züge einfach zum Hauptbahnhof München weiterfahren ‒ und wie lange

Von: Jonas Hönle

Bis zum 6. Dezember fahren die U-Bahn U4 und U5 ohne Halt am Odeonsplatz zum Hauptbahnhof München. (Symbolbild) © dpa

Am Odeonsplatz halten keine Züge der U-Bahn-Linien U4 und U5. Wie lange die Einschränkungen dauern und wie Fahrgäste dennoch zum Ziel kommen können.

München ‒ An der U-Bahn-Station Odeonsplatz in München werden Rolltreppen erneuert. Daher halten dort bis zum 6. Dezember keine Züge der U4 und U5 in Richtung Hauptbahnhof.

Kein Halt am Odeonsplatz - U-Bahn U4 und U5 fahren direkt zum Hauptbahnhof München

Die Arbeiten finden zwischen den Bahnsteigen der U4 und U5 und den Ausgängen Odeonsplatz, Residenzstraße, Theatinerstraße statt, teilt die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mit.

Die Züge in Richtung Hauptbahnhof - Theresienwiese - Laimer Platz fahren daher am Odeonsplatz ohne Halt durch.

Vom Max-Weber-Platz kommend können Fahrgäste weiter bis Karlsplatz (Stachus) und von dort eine Station zurückfahren.

Vom Odeonsplatz in Richtung Hauptbahnhof können Fahrgäste die U4 Richtung Arabellapark und die U5 Richtung Neuperlach Süd von Gleis 2 nutzen und am Lehel in die Züge der Gegenrichtung umsteigen.

Fahrgäste der S-Bahn in München müssen sich an Wochenenden im Oktober und November sowie an Allerheiligen auf Einschränkungen und Sperrungen der Stammstrecke einstellen.

