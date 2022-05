S-Bahn-Probleme in München ‒ Defektes Stellwerk sorgt für Verspätungen und Ausfälle auf der Stammstrecke

Von: Jonas Hönle

Probleme auf der S-Bahn-Stammstrecke in München wegen eines defekten Stellwerks am Ostbahnhof. (Symbolbild) © Angelika Warmuth/dpa

Ausfälle und Verspätungen auf der S-Bahn-Stammstrecke in München aufgrund eines defekten Stellwerks am Ostbahnhof. Die aktuelle Lage im Berufsverkehr...

Ein defektes Stellwerk am Ostbahnhof München hat für Ausfälle und Verspätungen auf der S-Bahn-Stammstrecke gesorgt. Laut Deutscher Bahn war die Anlage in Berufsverkehr am Mittwochmorgen bis etwa 07 Uhr ausgefallen. Drei Gleise waren durch die Probleme nicht nutzbar.

Defektes Stellwerk am Ostbahnhof sorgt für Verspätungen und Ausfälle auf der Stammstrecke in München

Man habe aber auf der Stammstrecke einen eingeschränkten Betrieb gefahren, sagte ein Bahn-Sprecher. Laut Streckenagent der S-Bahn kam es zu Verspätungen von bis zu 45 Minuten, Zugausfällen und veränderten Streckenführungen.

Laut aktueller Meldung sei das Stellwerk nun repariert und die S-Bahn-Linien fahren wieder auf dem Regelweg mit allen geplanten Halten.

Am Vormittag entfallen jedoch die S-Bahnen des 10 Minuten-Takts (bis auf die S2 Altomünster) und die Linie S20.

Fahrgäste sollten weiterhin mit Folgeverzögerungen, kurzzeitige Ausfälle und vorzeitige Zugwenden rechnen.

Auf der Stammstrecke in München kommt es immer wieder zu Problemen wegen defekter Stellwerke. Wegen ständigen Störungen und Beeinträchtigungen bei der S-Bahn München kritisieren die Gesellschafter der MVV die Deutsche Bahn und schrieben einen Brandbrief.

