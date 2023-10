Wegen Baustelle: U-Bahn-Verkehr am Sendlinger Tor wieder eingeschränkt ‒ So fahren die Linien

Von: Jonas Hönle

Wegen der Baustelle am Sendlinger Tor kommt es in München zu Einschränkungen im U-Bahn-Verkehr. (Symbolbild) © MVG

Wegen dem Umbau am Sendlinger Tor in München kommt es wieder zu Einschränkungen im U-Bahn-Verkehr. Welche Linien wann betroffen sind...

München ‒ Wegen der Baustelle am Sendlinger Tor kommt es erneut zu Behinderungen im Betrieb bei U-Bahn-Linien. Durch den Umbau fahren die U1, U2 und U8 von Montag (09. Oktober) bis Sonntag (15. Oktober) abends und am Wochenende nur eingeschränkt.

U-Bahn-Einschränkungen am Sendlinger Tor in München - U1, U2 und U8 von Baustelle betroffen

Von Montag bis Freitag fahren die U1 und U2 ab ca. 22:30 Uhr an den Bahnhöfen Stiglmaierplatz, Hauptbahnhof, Sendlinger Tor und Fraunhoferstraße in jeweils beiden Richtungen vom selben Gleis ab.

Am Samstag und Sonntag ist U-Bahn U8 nicht in Betrieb, für die Linien U1 und U2 gilt folgendes Betriebskonzept:

Die U1 fährt zwischen Olympia-Einkaufszentrum und Hauptbahnhof alle 10 Minuten sowie zwischen Kolumbusplatz und Mangfallplatz alle 12 Minuten. Zwischen Hauptbahnhof und Kolumbusplatz können die Fahrgäste auf die U2 ausweichen.

Die U2 fährt zwischen Feldmoching und Hauptbahnhof alle 10 Minuten sowie zwischen Hauptbahnhof und Messestadt Ost alle 12 Minuten. Am Hauptbahnhof müssen die Fahrgäste in beiden Richtungen zur Weiterfahrt über das Zwischengeschoss umsteigen.

