S-Bahn-Stammstrecke in München wegen Schienenbruch gesperrt ‒ Polizei sperrt Hackerbrücke für Wiesn-Besucher

Von: Jonas Hönle

Die Polizei sperrte die Hackerbrücke in München für Wiesn-Besucher, nachdem keine S-Bahn auf der Stammstrecke fahren konnte. (Symbolbild) © dpa/Bundespolizeiinspektion München

Wegen einem Schienenbruch in München konnte keine S-Bahn auf der Stammstrecke fahren. Die Polizei sperrte die Hackerbrücke für Wiesn-Besucher.

München ‒ Wegen einem Schienenbruch in München konnte in der Nacht auf Samstag auf der Stammstrecke keine S-Bahn mehr fahren. Die Polizei musste die Wiesn-Heimkehrer umleiten.

Keine S-Bahn auf Stammstrecke München wegen Schienenbruch - Polizei sperrt Hackerbrücke für Wiesn-Besucher

Der S-Bahn-Verkehr musste am Samstag, gegen 0.40 Uhr, wegen einer gebrochenen Schiene in Laim zwischen Ostbahnhof und Pasing komplett eingestellt werden. Die Bundespolizei und Mitarbeiter der Deutschen Bahn sperrten daraufhin die Zugängen an der Hackerbrücke zum Bahnsteig und räumten diesen.

Aufgrund des hohen Besucherstromes von Wiesn-Besuchern, die von der Theresienwiese kamen, mussten alle Reisenden über die Bahnsteigsperrung und den S-Bahnausfall informiert und weitergeleitet werden. Mit Hilfe des Lautsprecherkraftwagens der Bundespolizei (LauKW) wurden Durchsagen u.a. mit den Weiterreiseempfehlungen gegeben.

Die S-Bahn München GmbH richtete einen Schienenersatzverkehr ab dem Hauptbahnhof München ein.

Kurz nach 3 Uhr konnten Techniker der Deutschen Bahn die Störung beheben, so dass die S-Bahnen den Betrieb wieder aufnahmen.

An der Hackerbrücke in München blieben ein defekter Zug stehen. Die Fahrgäste stiegen auf freier Strecke aus, als sich die Türen öffneten.

