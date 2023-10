S-Bahn-Stammstrecke in München ‒ Weniger Züge und Sperrungen an mehreren Wochenenden und Allerheiligen

Von: Jonas Hönle

An der S-Bahn-Stammstrecke München wird gebaut, deshalb könnte es an mehreren Wochenenden und Allerheiligen zu Sperrungen und Einschränkungen. (Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

Fahrgäste der S-Bahn in München müssen sich an Wochenenden im Oktober und November sowie an Allerheiligen auf Einschränkungen und Sperrungen der Stammstrecke einstellen.

München ‒ Auf der S-Bahn-Stammstrecke in München kommt es zwischen 6. Oktober und 6. November wegen verschiedenen Arbeiten wieder zu Beeinträchtigungen.

An einem Wochenende ist die Stammstrecke wegen Instandhaltungen komplett gesperrt, an vier weiteren Wochenende fahren dort weniger S-Bahnen als üblich und an Allerheiligen ist die östliche Strecke gesperrt. Das teilt die Deutsche Bahn (DB) am Mittwoch mit.

Weniger Züge auf der S-Bahn-Stammstrecke München - An vier Wochenenden im Oktober

An den vier Wochenenden 6. bis 9. Oktober, 13. bis 16. Oktober, 27. bis 30. Oktober sowie 3. bis 6. November fahren jeweils von Freitagabend (22.20 Uhr) durchgehend bis Montagfrüh (4.40 Uhr) weniger S-Bahnen über die Stammstrecke. Nur die S7 und die S8 verkehren wie gewohnt.

Die von den Bauarbeiten betroffenen S-Bahn-Linien verkehren wie folgt:

S1 beginnt/endet am Hauptbahnhof, ohne Halt ab/bis Moosach. Am ersten November-Wochenende endet die S1 bereits in Moosach, dort ist am Samstag dann die U-Bahn im dichteren Takt unterwegs.

beginnt/endet am Hauptbahnhof, ohne Halt ab/bis Moosach. Am ersten November-Wochenende endet die S1 bereits in Moosach, dort ist am Samstag dann die U-Bahn im dichteren Takt unterwegs. S2 verkehrt im Westen halbstündlich zwischen Petershausen und Hauptbahnhof oder Heimeranplatz. Die Halte zwischen Obermenzing und Hauptbahnhof/Heimeranplatz entfallen. Zwischen Dachau und Altomünster fahren die Züge regulär. Von Osten kommend fährt die S2 bis Hirschgarten.

verkehrt im Westen halbstündlich zwischen Petershausen und Hauptbahnhof oder Heimeranplatz. Die Halte zwischen Obermenzing und Hauptbahnhof/Heimeranplatz entfallen. Zwischen Dachau und Altomünster fahren die Züge regulär. Von Osten kommend fährt die S2 bis Hirschgarten. S3 fährt im Westen nur bis Pasing und im Osten nur bis Ostbahnhof.

fährt im Westen nur bis Pasing und im Osten nur bis Ostbahnhof. S4 fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing.

fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing. S6 fährt im Westen nur bis Hauptbahnhof (ohne Halt ab/bis Pasing), im Osten nur bis Ostbahnhof. Am ersten November-Wochenende endet die S6 im Westen bereits in Pasing.

Die Tram 19 ist an den Wochenenden in den Abendstunden zwischen Pasing und Hauptbahnhof öfter unterwegs.

20. bis 23. Oktober - Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke in München

Von Freitag, 20. Oktober (22.30 Uhr) durchgehend bis Montag, 23. Oktober (4.40 Uhr) komt es zu einer kompletten Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke.

Aus Richtung Westen fahren die Züge nur bis Pasing, Hauptbahnhof oder Heimeranplatz. Aus Richtung Osten nur bis Giesing oder Leuchtenbergring. Die S8 wird umgeleitet und hält als einzige Linie am Ostbahnhof. So fahren die Linien:

S1 beginnt/endet bereits am Hauptbahnhof. Zwischen Moosach und Hauptbahnhof fährt sie ohne Zwischenhalt und nur im Halbstundentakt.

beginnt/endet bereits am Hauptbahnhof. Zwischen Moosach und Hauptbahnhof fährt sie ohne Zwischenhalt und nur im Halbstundentakt. S2 fährt im Westen halbstündlich zwischen Petershausen und Hauptbahnhof sowie stündlich zwischen Altomünster und Heimeranplatz. Die Halte zwischen Obermenzing und Hauptbahnhof/Heimeranplatz entfallen. Im Osten fährt die S2 nur bis Leuchtenbergring (ab dort weiter mit Tram 21).

fährt im Westen halbstündlich zwischen Petershausen und Hauptbahnhof sowie stündlich zwischen Altomünster und Heimeranplatz. Die Halte zwischen Obermenzing und Hauptbahnhof/Heimeranplatz entfallen. Im Osten fährt die S2 nur bis Leuchtenbergring (ab dort weiter mit Tram 21). S3 fährt im Westen nur bis Pasing und im Osten nur bis Giesing.

fährt im Westen nur bis Pasing und im Osten nur bis Giesing. S4 fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing.

fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing. S6 fährt im Westen nur bis Hauptbahnhof (ohne Halt ab Pasing) und im Osten nur bis Leuchtenbergring (ab dort weiter mit Tram 21).

fährt im Westen nur bis Hauptbahnhof (ohne Halt ab Pasing) und im Osten nur bis Leuchtenbergring (ab dort weiter mit Tram 21). S7 fährt im Westen nur bis Hauptbahnhof (ohne Halt Hackerbrücke) und im Osten nur bis Giesing.

fährt im Westen nur bis Hauptbahnhof (ohne Halt Hackerbrücke) und im Osten nur bis Giesing. S8 fährt über den Südring ohne Halt zwischen Ostbahnhof und Pasing sowie ohne Halt am Leuchtenbergring.

Schienenersatzverkehr (SEV) während kompletter Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke München - erstmal mit „Call a Bike“-Nutzung

Die Bahn richtet während der Stammstrecken-Sperrung am Wochenende 20. bis 23. Oktober einen Schienenersatzverkehr (SEV) ein und weist auf alternative Möglichkeiten zur S-Bahn hin.

Ersatzverkehr (SEV) zwischen Pasing und Ostbahnhof. Die Busse fahren bis spätabends alle 10 Minuten, danach alle 15 Minuten. Der Halt Marienplatz bzw. Odeonsplatz muss verkehrsbedingt entfallen.

zwischen Pasing und Ostbahnhof. Die Busse fahren bis spätabends alle 10 Minuten, danach alle 15 Minuten. Der Halt Marienplatz bzw. Odeonsplatz muss verkehrsbedingt entfallen. Regionalverkehr zwischen Pasing und Hauptbahnhof sowie zwischen Ostbahnhof und Hauptbahnhof.

zwischen Pasing und Hauptbahnhof sowie zwischen Ostbahnhof und Hauptbahnhof. Call a Bike für 30 Minuten kostenlos nutzen. Erstmals bietet die DB ihren Fahrgästen in München als Alternative die vergünstigte Nutzung der Leihräder von DB Call a Bike an. Bei jeder Ausleihe oder Rückgabe an einer Call a Bike-Station an den Stammstreckenbahnhöfen zwischen Pasing und Leuchtenbergring ist die erste halbe Stunde der Fahrt gratis. Ab der 31. Fahrtminute sowie bei Rückgaben außerhalb von Call a Bike Stationen gelten die regulären Tarife.

Erstmals bietet die DB ihren Fahrgästen in München als Alternative die vergünstigte Nutzung der Leihräder von DB Call a Bike an. Bei jeder Ausleihe oder Rückgabe an einer Call a Bike-Station an den Stammstreckenbahnhöfen zwischen Pasing und Leuchtenbergring ist die erste halbe Stunde der Fahrt gratis. Ab der 31. Fahrtminute sowie bei Rückgaben außerhalb von Call a Bike Stationen gelten die regulären Tarife. U-Bahn: Die U5 verbindet mehrere Stationen der Stammstrecke und den Heimeranplatz und fährt auf Bestellung der S-Bahn am Samstag tagsüber alle 4 bis 6 Minuten. Auch andernorts kann die U-Bahn genutzt werden, etwa ab/bis Feldmoching, Moosach, Giesing, Trudering, Neuperlach Süd oder Harras.

Die U5 verbindet mehrere Stationen der Stammstrecke und den Heimeranplatz und fährt auf Bestellung der S-Bahn am Samstag tagsüber alle 4 bis 6 Minuten. Auch andernorts kann die U-Bahn genutzt werden, etwa ab/bis Feldmoching, Moosach, Giesing, Trudering, Neuperlach Süd oder Harras. Tram: Die Linie 19 verläuft teils parallel zur Stammstrecke und fährt auf Bestellung der S-Bahn bis abends alle fünf, später alle zehn Minuten.

Die Linie 19 verläuft teils parallel zur Stammstrecke und fährt auf Bestellung der S-Bahn bis abends alle fünf, später alle zehn Minuten. Bus: Die Linie 130 verbindet Pasing mit den Stationen Heimeranplatz (U5) und Harras (U6). Die Busse fahren auf Bestellung der S-Bahn am Samstag von 9 bis 20 Uhr im dichteren 10-Minuten-Takt – sonst alle 20 Minuten.

Sperrung im östlichen Teil der S-Bahn-Stammstrecke an Allerheiligen

Von Dienstag, 31. Oktober (22.40 Uhr), durchgehend bis Donnerstag, 2. November (4.40 Uhr), fahren zwischen Isartor und Leuchtenbergring/Giesing keine S-Bahnen.

Die S8 Flughafen endet/beginnt am Hauptbahnhof und hält als einzige Linie am Ostbahnhof. Zwischen Isartor und Ostbahnhof ist ein Schienenersatzverkehr (SEV) im Einsatz. Ab/bis Leuchtenbergring können Fahrgäste die Tram nutzen, ab/bis Giesing die U-Bahn und den Bus 54.

