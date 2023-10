S-Bahn-Stammstrecke in München: Schienenersatzverkehr zwischen Pasing und Ostbahnhof

Von: Andreas Schwarzbauer

Teilen

Wegen Bauarbeiten auf der Stammstrecke kommt es zu erheblichen Einschränkungen. (Symbolfoto) © dpa/Lino Mirgeler

Wegen Instandhaltungsarbeiten ist die Stammstrecke noch bis Montag, 4.40 Uhr, gesperrt. Zwischen Ostbahnhof und Pasing fahren Busse

München - Die S-Bahn-Stammstrecke ist noch bis Montag um 4.40 Uhr gesperrt. Grund sind Instandhaltungsarbeiten der Bahn. Zwischen Ostbahnhof und Pasing verkehren Busse im Zehn-Minuten-Takt, spätabends fahren sie alle 15 Minuten. Allerdings entfällt der Halt am Marienplatz wegen weiterer Bauarbeiten.

Tödlicher Unfall auf der Lassallestraße

Sperrung der Stammstrecke München: So fahren die Linien S1, S2 und S3

Die S1 beginnt und endet oberirdisch am Hauptbahnhof auf den Gleisen 20-26. Zwischen Hauptbahnhof und Moosach verkehrt sie allerdings ohne Halt und nur im 30-Minuten-Takt. Ab Moosach ist sie regulär unterwegs.

Die S2 fährt auf ihrem östlichen Ost nur Leuchte zwischen Leuchtenbergring und Erding. Züge in oder aus Richtung Petershausen beginnen/enden im 30-Minuten Takt oberirdisch am Hauptbahnhof auf den Gleisen 20-26 und verkehren ohne Halt zwischen Hauptbahnhof und Obermenzing.

Züge der S3 aus/nach Mammendorf enden/beginnen in Pasing, Züge aus/nach Holzkirchen in Giesing.

Sperrung der Stammstrecke München: So fahren die Linien S4, S6 und S7

Die S4 aus/nach Geltendorf enden/beginnen ebenfalls in Pasing. Verbindungen in Richtung Haar entfallen.

Die S6 verkehrt auf ihrem östlichen Ast nur zwischen Ebersberg und Leuchtenbergring. Im Westen fährt sie von Tutzing bis zu den Gleisen 20-26 am Hauptbahnhof - allerdings entfallen sämtliche Haltestellen zwischen Hauptbahnhof und Pasing.

Personalprobleme des FC Bayern verschärfen sich

Bei der S7 in/aus Richtung Wolfratshausen beginnen/enden alle Züge an den Gleisen 27-36 am Hauptbahnhof und halten nicht an der Hackerbrücke. Züge in/aus Richtung Kreuzstraße beginnen/enden in Giesing.

Sperrung der Stammstrecke München: So fährt die Flughafen-Linie S8

Die S8 in Richtung Herrsching verkehrt vom Ostbahnhof Gleise 6-14 ohne Halt bis Pasing. Züge in Richtung Flughafen fahren ab Pasing ohne Halt bis Ostbahnhof Gleisen 6-14 und anschließend ohne Halt am Leuchtenbergring normal weiter zum Flughafen.

Zwischen Pasing und Hauptbahnhof sowie Hauptbahnhof und Ostbahnhof fährt zudem der regionale Zugverkehr.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.