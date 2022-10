S-Bahn-Stammstrecke in München ‒ Störungen und Einschränkungen an gleich drei Wochenenden im November

Wegen Arbeiten

Auf der S-Bahn-Stammstrecke in München kommt es an drei Wochenenden im November zu Störungen und Einschränkungen.

Wegen Arbeiten an der S-Bahn-Stammstrecke München kommt es im November zu Störungen, Einschränkungen bei den Linien und SEV mit Bussen. Die Details im Überblick...

Wegen Arbeiten an der Stammstrecke kommt es in München an mehreren Wochenenden im November zu Störungen im S-Bahn-Verkehr.

Die Deutsche Bahn (DB) nutzt die Zeit laut einer Mitteilung unter anderem für den Ausbau der Intrastruktur, die Sendlinger Spange und Arbeiten für die zweite Stammstrecke. An der Baustelle am Ostbahnhof für das Elektronische Stellwerk, stellt die DB außerdem neue Signale mit einem Hubschrauber auf.

Fahrgäste müssen sich daher ab 4., 11. und 19. November auf Änderungen im Fahrplan und Schienenersatzverkehr (SEV) einstellen.

Ab 4. November: Störungen auf der S-Bahn-Stammstrecke in München - SEV mit Bussen

Zwischen Freitag, 4. November (22.30 Uhr) und Montag, 7. November (4.40 Uhr) fahren auf der Stammstrecke zwischen Pasing und Laim keine S-Bahnen. Im Regionalverkehr kommt es zwischen Pasing und Hauptbahnhof teilweise zu Ausfällen.

Die DB setzte zwischen Pasing und Laim einen SEV mit Bussen ein. Außerdem ist die Tram-Linien 19 verstärkt im Einsatz.

Die Details im Überblick:

S1 verkehrt ohne Einschränkungen.

verkehrt ohne Einschränkungen. S2 verkehrt ohne Einschränkungen und fährt Samstag und Sonntag von ca. 8.00 bis 21.10 Uhr zwischen Dachau und Ostbahnhof im 10-Minuten-Takt.

verkehrt ohne Einschränkungen und fährt Samstag und Sonntag von ca. 8.00 bis 21.10 Uhr zwischen Dachau und Ostbahnhof im 10-Minuten-Takt. S3 entfällt zwischen Pasing und Hackerbrücke (tagsüber) / Laim (nachts).

entfällt zwischen Pasing und Hackerbrücke (tagsüber) / Laim (nachts). S4 entfällt zwischen Pasing und Trudering.

entfällt zwischen Pasing und Trudering. S6 + S7 tauschen am Ostbahnhof die Liniennummer: Züge der S6 aus Richtung Ebersberg fahren ab Ostbahnhof umsteigefrei weiter als S7 nach Wolfratshausen. S7-Züge der Gegenrichtung aus Wolfratshausen fahren ab Ostbahnhof weiter als S6 nach Ebersberg. Im Westen fährt die Linie S6 nur ab/bis Pasing und entfällt somit zwischen Pasing und Ostbahnhof. Züge der S7 aus Richtung Osten wenden am Ostbahnhof.

tauschen am Ostbahnhof die Liniennummer: Züge der S6 aus Richtung Ebersberg fahren ab Ostbahnhof umsteigefrei weiter als S7 nach Wolfratshausen. S7-Züge der Gegenrichtung aus Wolfratshausen fahren ab Ostbahnhof weiter als S6 nach Ebersberg. Im Westen fährt die Linie nur ab/bis Pasing und entfällt somit zwischen Pasing und Ostbahnhof. Züge der aus Richtung Osten wenden am Ostbahnhof. S8 entfällt zwischen Pasing und Johanneskirchen (zwischen Ostbahnhof und Johanneskirchen besteht SEV wegen Oberleitungsarbeiten auf der S8).

Ab 11. November - Einschränkungen bei S-Bahn-Linien wegen Arbeiten an Stammstrecke

Von Freitag, 11. November (23 Uhr) bis Montag, 14. November (4 Uhr) stehen am Ostbahnhof sowie zwischen Pasing und Laim weniger Gleise zur Verfügung.

Zwischen Ostbahnhof und Leuchtenbergring ist dann kein S-Bahn-Verkehr möglich, auf der übrigen Stammstrecke sind weniger Linien unterwegs.

Die Details im Überblick:

S1 beginnt/endet am Hauptbahnhof und hält nicht an der Hackerbrücke. Ab/bis Feldmoching und Moosach kann auch die U-Bahn genutzt werden.

beginnt/endet am Hauptbahnhof und hält nicht an der Hackerbrücke. Ab/bis Feldmoching und Moosach kann auch die U-Bahn genutzt werden. S2 entfällt zwischen Ostbahnhof und Leuchtenbergring.

entfällt zwischen Ostbahnhof und Leuchtenbergring. S3 verkehrt ohne Einschränkungen.

verkehrt ohne Einschränkungen. S4 entfällt zwischen Pasing und Trudering.

entfällt zwischen Pasing und Trudering. S6 fährt im Westen nur ab/bis Hauptbahnhof und hält nicht zwischen Pasing und Hauptbahnhof. Im Osten beginnt/endet die S6 am Leuchtenbergring.

fährt im Westen nur ab/bis Hauptbahnhof und hält nicht zwischen Pasing und Hauptbahnhof. Im Osten beginnt/endet die S6 am Leuchtenbergring. S7 verkehrt ohne Einschränkungen.

verkehrt ohne Einschränkungen. S8 entfällt zwischen Pasing und Johanneskirchen (SEV zwischen Ostbahnhof und Johanneskirchen wegen Oberleitungsarbeiten).

Ab 19. November - Änderungen im Fahrplan und Störungen auf S-Bahn-Stammstrecke München

Wegen wechselnden Konzepten am Samstag, 19. November und Sonntag, 20. November (jeweils 6.00 bis 17.30 Uhr) empfiehlt die Deutsche Bahn allen Fahrgästen für die jeweils beste Route die Online-Fahrplanauskunft zu nutzen.

Die Fahrplan-Änderungen am Samstag, 19. November:

6 bis 13 Uhr : Keine S-Bahnen zwischen Isartor, Leuchtenbergring und Giesing. Zwischen Isartor und Ostbahnhof besteht SEV im 10-Minuten-Takt. Züge aus Richtung Westen wenden am Isartor ( S2, S3 ), am Hauptbahnhof ( S1, S7, S8 ) oder in Pasing ( S4, S6 ). Züge aus Richtung Osten wenden in Giesing ( S3, S7 ), am Leuchtenbergring ( S6 ) oder in Ismaning ( S8 ). Die S2 fährt über die Fernbahngleise und wendet am Ostbahnhof Gleis 13/14.

: Keine S-Bahnen zwischen Isartor, Leuchtenbergring und Giesing. Zwischen Isartor und Ostbahnhof besteht SEV im 10-Minuten-Takt. Züge aus Richtung Westen wenden am Isartor ( ), am Hauptbahnhof ( ) oder in Pasing ( ). Züge aus Richtung Osten wenden in Giesing ( ), am Leuchtenbergring ( ) oder in Ismaning ( ). Die fährt über die Fernbahngleise und wendet am Ostbahnhof Gleis 13/14. 13 bis 17.30 Uhr: Die S-Bahn ist nur noch zwischen Leuchtenbergring und Ostbahnhof unterbrochen. Die S3 und S7 fahren wieder regulär, die S2 fährt von Westen kommend bis Ostbahnhof. Alle anderen Linien verkehren weiter wie vormittags.

Die Fahrplan-Änderungen am Sonntag, 20. November:

6 bis 14 Uhr : Keine S-Bahnen zwischen Ostbahnhof und Leuchtenbergring. S3 und S7 verkehren ohne Einschränkungen. Die übrigen Linien wenden vorzeitig: Züge aus Richtung Westen wenden am Ostbahnhof ( S1, S2, S6 ), am Hauptbahnhof ( S8 ) oder in Pasing ( S4 ). Züge aus Richtung Osten wenden in Trudering ( S6 ), Ismaning ( S8 ) oder Markt Schwaben ( S2 ).

: Keine S-Bahnen zwischen Ostbahnhof und Leuchtenbergring. und verkehren ohne Einschränkungen. Die übrigen Linien wenden vorzeitig: Züge aus Richtung Westen wenden am Ostbahnhof ( ), am Hauptbahnhof ( ) oder in Pasing ( ). Züge aus Richtung Osten wenden in Trudering ( ), Ismaning ( ) oder Markt Schwaben ( ). 14 bis 17.30 Uhr: Die S1 fährt wieder regulär bis Leuchtenbergring. Alle anderen Linien verkehren weiter wie vormittags.

Weitere Fahrplanänderungen in Nächten Laut DB-Angaben kommt es wegen des Ausbau der Infrastruktur auch in den Nächsten außerhalb der Wochenenden zu Einschränkungen auf der S-Bahn-Stammstrecke.

