Feuerwehr-Einsatz an S-Bahn-Stammstrecke beendet – Züge halten wieder am Hauptbahnhof München

Nach einem Feuerwehr-Einsatz am Hauptbahnhof München halten dort wieder regulär S-Bahnen. (Symbolbild) © Tobias Hase/dpa

Wegen einem Einsatz der Feuerwehr hielten keine Züge der S-Bahn-Stammstrecke am Hauptbahnhof München.

Update: 13.42 Uhr

Feuerwehr-Einsatz am Hauptbahnhof München beendet - Züge fahren regulär auf der S-Bahn-Stammstrecke

München - Der Feuerwehr-Einsatz an der S-Bahn-Stammstrecke in München ist beendet. Die Züge halten wieder regulär am Hauptbahnhof, teilt die DB mit. Es sei mit keinen weiteren Beeinträchtigungen zu rechnen.

S-Bahn-Stammstrecke München - Züge ohne Halt am Hauptbahnhof wegen Feuerwehr-Einsatz

Erstmeldung: 12. Dezember

München – Wegen einem Feuerwehr-Einsatz hält derzeit keine S-Bahn der Stammstrecke am Hauptbahnhof München. Die Züge fahren ohne Halt durch die Station, wie die DB mitteilt.

Fahrgäste werden gebeten, am Stachus oder an der Hackerbrücke ein- oder auszusteigen.

Das Schnee-Chaos in München hat weiter Auswirkungen auf den S-Bahn-Betrieb: Auch am Dienstag kommt es zu Ausfällen und Einschränkungen.

