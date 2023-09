Neue S-Bahn-Station Berduxstraße kommt ‒ München und Bayern teilen sich die Kosten

Von: Jonas Hönle

Münchens OB Reiter und Bayerns Verkehrsminister Bernreiter haben die Finanzierung für die neue S-Bahn-Station Berduxstraße in Pasing-Obermenzing unterzeichnet.

München / Pasing-Obermenzing ‒ Die langersehnte S-Bahn-Station Berduxstraße in München kommt. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) haben dafür am Dienstag die Weichen gestellt.

Bei der Unterzeichnung der Finanzierung wurde vereinbart, dass sich Stadt und Freistaat die geschätzten Kosten von 14 Millionen Euro für die Station der S2 zwischen Laim und Obermenzing teilen.

„Für die Münchnerinnen und Münchner im neuen Quartier an der Paul-Gerhardt-Allee ist der S-Bahnhalt in der Berduxstraße eine bedeutende Ergänzung des Mobilitätsangebotes. Aus diesem Grund hat sich der Stadtrat in diesem Fall für eine Mitfinanzierung entschlossen,“ sagt Reiter.

Der OB hofft nun, dass die Planung und Umsetzung schnell voranschreitet und die Menschen vor Ort bald ohne Umweg über den Bahnhof Pasing in die Münchner Innenstadt gelangen können.

Auch Bernreiter zeigt sich zufrieden: „Es freut mich, dass wir nun das Projekt gemeinsam voranbringen. Jetzt werden wir zügig die Planungsvereinbarung mit der DB schließen, damit der neue S-Bahnhalt Berduxstraße schnell konkrete Formen annehmen kann.“

Christian Bernreiter, Bayerischer Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, und Oberbürgermeister Dieter Reiter bei der Unterzeichnung der Finanzierungsvereinbarung für die neue S-Bahn-Station Berduxstraße. © Michael Nagy/LHM

Nachdem Bayern und München nun die Finanzierung bewilligt haben, will der Freistaat schnellstmöglich die Planungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn schließen und darauf hinwirken, dass die DB die Planungen zeitnah aufnimmt.

Der Unmut im Bezirksausschuss Pasing-Obermenzing wegen der langwierigen Verhandlungen über den neuen S-Bahn-Halt Berduxstraße war bereits groß.

Neues Stadtquartier in München Im Stadtbezirk Pasing-Obermenzing, genauer im Bereich der Paul-Gerhardt-Allee/Berduxstraße, wird derzeit ein neues Stadtquartier für rund 5.000 Bewohner und 1.000 Arbeitsplätze errichtet. Auf Wunsch der Landeshauptstadt hat der Freistaat im Rahmen des Programms „Bahnausbau Region München“ die Machbarkeit einer neuen S-Bahnstation Berduxstraße untersucht. Die Untersuchungen kamen zu einer positiven Bewertung.

