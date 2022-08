S-Bahn-Störung in München: Reparatur auf Strecke Richtung Flughafen und Freising ‒ Ersatzverkehr eingerichtet

Von: Jonas Hönle

S-Bahn-Störung in München wegen Reparatur auf der Strecke zwischen Moosach und Feldmoching. (Symbolbild) © dpa

Wegen einer Reparatur bei der S-Bahn zwischen Moosach und Feldmoching wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet. Die Strecke ist aktuell nicht befahrbar.

Bei der S-Bahn in München kommt es aktuell zu einer Störung bei der Linie S1 Richtung Flughafen und Freising. Grund dafür ist eine Reparatur im Raum Fasanerie.

Daher ist die Strecke zwischen Feldmoching und Moosach derzeit nicht befahrbar.

Die Züge aus Richtung Freising/Flughafen enden und beginnen in München-Feldmoching. Aus Richtung München Ost enden und beginnen die Züge in München-Moosach. In beide Richtungen kann es zu Verspätungen, Ausfällen und vorzeitigen Zugwenden kommen.

Laut Mitteilung der Deutschen Bahn wurde zwischen Moosach und Feldmoching ein Ersatzverkehr mit Taxis eingerichtet.



Reisende von/nach München Flughafen können alternativ die Linie S8 und Richtung Freising die U-Bahnlinie der U2 Feldmoching nutzen.

