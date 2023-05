50-Stunden-Streik bei Deutscher Bahn abgesagt ‒ Regionale Anbieter in Bayern weiter von EVG-Warnstreik betroffen

Vor Frankfurter Arbeitsgericht

Der Streik der Gewerkschaft EVG bei der Deutschen Bahn ist abgesagt, in Bayern kommt es dennoch bei drei Anbietern weiterhin zum Warnstreik.

Update: 15. Mai

50-Stunden-Streik bei Deutscher Bahn abgesagt - BOB, BRB und Meridian in Bayern weiterhin von EVG-Warnstreik betroffen

München ‒ Der großer Streik über 50 Stunden bei der Deutschen Bahn wurde abgesagt, der Verkehr auf Bayerns Schienen läuft am Montag nahezu ohne Probleme an.

„Im Regional- und S-Bahn-Verkehr fahren wir stabil ohne nennenswerte Einschränkungen,“ sagte eine DB-Sprecherin laut dpa. Im Fernverkehr sollten am Montag etwa 90 Prozent aller Verbindungen bedient werden.

Allerdings fahren die Züge von drei regionalen Anbietern in Bayern nicht. Vom Streik der Gewerkschaft EVG weiterhin betroffen sind die Reisenden der Bayerischen Oberlandbahn (BOB), der Bayerischen Regiobahn (BRB) und von Meridian

„Nicht einmal eine Handvoll Lokführer fahren“, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft EVG. Etwa 300 Mitarbeiter seien im Ausstand. Die EVG hat von Sonntagabend, 22.00 Uhr, bis Dienstag, 24.00 Uhr, zum Warnstreik aufgerufen.

Bundesweit gibt es derzeit Verhandlungen über Tarifverträge bei Bahnunternehmen. Der ebenfalls auf 50 Stunden angesetzte Warnstreik bei der Deutschen Bahn wurde am Samstag abgewendet, nachdem sich Unternehmen und Gewerkschaft vor Gericht auf einen Vergleich geeinigt hatten.

Einigung in letzter Sekunde: EVG sagt 50-Stunden-Bahnstreik ab ‒ Züge fahren dennoch eingeschränkt

Erstmeldung: 14. Mai

München ‒ Diese Meldung dürfte Bahn-Fahrende deutschlandweit aufatmen lassen: Durch Verhandlungen in letzter Minute konnte die Deutsche Bahn (DB) den von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) angekündigten Mega-Streik über 50 Stunden noch verhindern. Die Züge fahren also bundesweit, auch von Sonntag- bis Dienstagabend. Die DB kündigt dennoch Einschränkungen an.

Mega-Bahn-Streik in München, Bayern, Deutschland abgesagt: DB und EVG erzielen Einigung vor Arbeitsgericht

DB und EVG stimmten vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt am Main einem Vergleich zu. Das verkündeten beide Seiten und das Gericht am Samstag. „Vor diesem Hintergrund haben wir den Streik bei der DB AG vorerst ausgesetzt“, teilte die EVG mit. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk über die Einigung berichtet.

Der Warnstreik hätte zu einem zwei Tage langen Stillstand des Fernverkehrs am Montag und Dienstag geführt. Auch der Regional- und Güterverkehr wäre stark betroffen gewesen. Kaum ein Zug hätte fahren können.

Trotz Einigung vor Bahn-Streik in Deutschland: DB warnt vor Einschränkungen im Zug-Angebot ‒ Bayern besonders betroffen

Zwar wurde der große Bahn-Streik abgewendet. Trotzdem musste die Bahn vor Einschränkungen im Zug-Angebot in den nächsten Tagen warnen. „Die DB steht vor der großen Herausforderung, rund 50.000 Zugfahrten sowie die dazugehörigen Schicht- und Einsatzpläne wieder neu zu planen“, hieß es. Über das genaue Fahrplanangebot will der bundeseigene Konzern ab Sonntagmittag informieren.

Die EVG betonte, dass der Streikaufruf für einige Bahn-Unternehmen weiterhin gelte. Lediglich der Arbeitskampf bei der Deutschen Bahn wurde demnach abgesagt. Die EVG verhandelt seit Ende Februar auch mit rund 50 Konkurrenten der DB über neue Tarifverträge. Diese Gespräche kommen mit den meisten dieser Unternehmen aus Gewerkschafts-Sicht nicht entscheidend voran. Bei diesen meist regional agierenden Bahnen drohen also weiterhin Ausfälle.

In Bayern etwa trifft es drei Anbieter: Die Bayerisch Oberlandbahn (BOB), die Bayerische Regiobahn (BRB) und den Meridian. Die Unternehmen kündigten an, dass der Streikaufruf für ihre Angestellten weiterhin gelte. Bereits ab 19 Uhr müsse bei den Zügen mit Einschränkungen gerechnet werden.

50-Stunden-Bahn-Streik in München, Bayern, Deutschland abgewendet: DB und EVG verhandeln weiter über Mindestlohn

Die Warnstreik-Ankündigung von Donnerstagmorgen brachte reichlich Bewegung in die Gespräche zwischen EVG und DB. Die Deutsche Bahn versuchte offensiv, den Ausstand noch zu verhindern. Ein Verhandlungsversuch scheiterte aber am Donnerstagabend, am Freitagmittag lief dann ein Ultimatum der EVG für ein neues Angebot seitens der DB ab.

Im nächsten Schritt zog der Konzern vor das Arbeitsgericht in Frankfurt am Main und stellte einen Eilantrag, um per einstweiliger Verfügung auf Unterlassung den Warnstreik abzuwenden. Die DB bewertete den geplanten Ausstand als „unverhältnismäßig“, er schädige Kundinnen und Kunden sowie „unbeteiligte Dritte“. Knapp vier Stunden lang wurde am Samstag vor Gericht diskutiert, ehe beide Seiten dem Vergleich zustimmten.

„Der Gang der Deutschen Bahn vors Arbeitsgericht hat sich für alle gelohnt“, sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler laut Mitteilung. Mit dem Vergleich verständigten sich beide Seiten der DB zufolge auch darauf, „nun zügig und konstruktiv zu verhandeln, mit dem Ziel eines baldigen Abschlusses“.

Ein Knackpunkt im laufenden Tarifkonflikt ist das Thema Mindestlohn, das auch vor Gericht den Angaben beider Seiten zufolge großen Raum einnahm. Etwa 2000 Beschäftigte erhalten den gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro derzeit lediglich über Zulagen. Die EVG hat es zur Voraussetzung für alle weiteren Verhandlungen gemacht, dass zunächst dieser Mindestlohn in die Tariftabellen aufgenommen wird. Sie will damit erreichen, dass für alle weiteren Verhandlungsergebnisse diese 12 Euro pro Stunde die Grundlage bilden.

Die Bahn wollte zunächst keine Vorbedingungen vor den eigentlichen Verhandlungen erfüllen. Inzwischen hat sie aber zugesagt, den Mindestlohn vorab in die Tariftabellen aufzunehmen. Zuletzt wurde noch darüber gestritten, ob künftige Verhandlungsergebnisse ebenfalls eins zu eins bei den untersten Lohngruppen in die Tabellen geschrieben oder anders ausgezahlt werden, etwa per Zulagen. Die Bahn argumentiert an dieser Stelle, dass sonst der branchenübliche Lohn etwa für Sicherheits- und Reinigungskräfte weit übertroffen werde.

Die laufenden Gespräche betreffen 230.000 Beschäftigte. 180.000 davon arbeiten bei der Deutschen Bahn. Der Streit um den Mindestlohn betrifft also gerade mal ein Prozent der Menschen, für die insgesamt verhandelt wird. Für die Gewerkschaft ist dieser Punkt aber entscheidend ‒ sie will die Beschäftigten mit geringen Löhnen etwa mit Blick auf die Inflation überproportional stärken.

Dass die unteren Lohngruppen überproportional gestärkt werden sollen, zeigt sich auch an der Hauptforderung an die Branche, bei der ein hoher Festbetrag im Fokus steht: 650 Euro mehr pro Monat will die Gewerkschaft für die Beschäftigten bei den 50 Bahn-Unternehmen erreichen. Bei den oberen Einkommen fordert sie zwölf Prozent. Die Laufzeit soll nach Gewerkschaftsvorstellung bei zwölf Monaten liegen.

Die Bahn hatte zuletzt steuer- und abgabenfreie Einmalzahlungen von insgesamt 2850 Euro sowie stufenweise Erhöhungen von zehn Prozent bei den unteren und mittleren sowie acht Prozent bei den oberen Einkommensgruppen in Aussicht gestellt ‒ bei einer Laufzeit von 27 Monaten.

